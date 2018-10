Ciclismo – Crono delle Nazioni: vince Toft Madsen, Nibali stanco dopo il Lombardia

Ciclismo – Crono delle Nazioni, Vincenzo Nibali ha dato tutto ieri e si è classificato all’ottavo posto della corsa francese

Ciclismo – E’ andata in scena questo pomeriggio la Crono delle Nazioni 2018, con 30 corridori ai nastri di partenza. L’Italia è stata rappresentata da Vincenzo Nibali, sceso in strada con la pettorina numero 3 dopo le fatiche del giro di Lombardia che lo ha visto classificarsi al secondo posto. Non una grande prestazione per il ciclista italiano, visibilmente stanco dopo la gara di ieri, ottava posizione per Nibali. La vittoria è invece andata al danese Martin Toft Madsen della BHS Almeborg, il quale ha preceduto di 7 secondi Mikkel Bjergg della Hagens Berman Axeon.

Ciclismo – Crono delle Nazioni: 1° Toft Madsen 2° Bjerg a 7″ di distacco 3° Rossetto a di distacco 1’39 4° Paillot a 1’49 di distacco 5° Chavanel a 2’14 di distacco.

