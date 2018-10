Ciclismo – Coppa del Mondo su pista: la squadra femminile stacca il pass per il primo round, out gli azzurri

Le azzurre del quartetto registrano il 2^ miglior tempo in qualifica. Oggi Italia-Nuova Zelanda che vale la finale per l’oro-argento. Per il quartetto uomini un 9° tempo, non sufficiente all’ingresso al 1^ Round

Si è aperta ieri la seconda prova di Coppa del Mondo Pista in svolgimento in Canada con la qualifica dell’inseguimento a squadre uomini e donne.

Per le azzurre del CT Salvoldi, Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Simona Frapporti e Silvia Valsecchi un crono di 4’20”570 che vale il secondo posto alle spalle della Gran Bretagna, miglior tempo in 4’18”962. La Nuova Zelanda registra invece il terzo tempo (4’23”110).

Le RocketGirls si guadagnano così l’accesso tra le otto nazioni che disputeranno il 1° round. Le azzurre dovranno vedersela proprio con la Nuova Zelanda che in qualifica ha registrato un gap di 3” dall’Italia. Mentre per la Gran Bretagna, miglior crono, la lotta sarà con la Germania, quarta in qualifica in 4’23”290. La sfida in queste due manche sarà accesa perché vale la finale per l’oro/argento. La finale per il bronzo sarà tra i due migliori tempi delle altre sei nazioni.

Diverso l’inizio del quartetto maschile che con un 3’59”461 segna un tempo che vale la nona posizione, non sufficiente purtroppo per entrare tra le otto nazioni che disputeranno il primo round. Qui il miglior crono è stato registrato dal Team HUUB WATTBIKE TEST (Archibald John, Bigham Daniel, Tanfield Harry, Wale Jonathan) in 3’56”628; seguito dalla

Gran Bretagna (3’56”672) e dalla Danimarca, terzo tempo in 3’56”885.

Così il primo round maschile vedrà la sfida per la finale oro-argento tra Gran Bretagna e Danimarca e HUUB WATTBIKE TES Team con il Canada. Le altre sei Nazioni si giocheranno la finale per il bronzo.

Le finali si disputeranno dall’ora una di sabato 27 ottobre (ora italiana).

Il programma prevede anche le finali scratch donne e uomini e la velocità a squadre donne e uomini.

