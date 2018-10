Ciclismo – Coppa del Mondo su pista, il quartetto femminile vince l’argento nell’inseguimento a squadre

Medaglia d’argento per le azzurre dell’inseguimento a squadre nella seconda prova di Coppa del Mondo in corso a Milton, Canada. Il risultato migliora il piazzamento della prima prova in Francia (bronzo) e conferma l’ormai raggiunta maturità del quartetto assemblato dal Ct Edoardo Salvoldi.

La Gran Bretagna (Laura Kenny, Katie Archibald, Elinor Barker e Eleonor Dickison) ha confermato la superiorità evidenziata nei turni di qualificazione imponendosi in 4’18”138. Buona difesa di Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Simona Frapporti e Silvia Valsecchi, che hanno concluso leggermente affaticate in 4’21”936. Nella sfida per il bronzo la Nuova Zelanda (Buchanan Rushlee, Edmondston Holly, Botha Bryony, James Kirstie) si è imposta in 4:19.247 alla Germania (Brausse Franziska, Becker Charlotte, Brennauer Lisa, Klein Lisa), quarta in 4:19.668.

I tempi evidenziano il grande equilibrio raggiunto al livello di vertice in questa specialità, dove pochi centesimi sono determinanti ai fini della classifica. Non a caso lo standing di Coppa dopo due prove vede Gran Bretagna, Italia e Nuova Zelanda appaiate a quota 1700 punti, seguono la Germania con 1500 punti e Francia con 1200.

Nella gara maschile successo della Danimarca (Casper von Folsach, Lasse Norman Hansen, Julius Johansen e Rasmus Pedersen) in 3:53.499 sull’Huub Wattbike Test Team (3:56.699). Terza la Gran Bretagna (3:54.134), che supera la Francia (3:56.156). Nono posto invece per l’Italia con Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Carloalberto Giordani e Michele Scartezzini che non avevano superato le qualificazioni.

Nelle finali scratch maschile e femminile risulati non esaltanti di Michele Scartezzini e Rachele Barbieri. Il primo si è piazzato al 15° posto (vittoria dell’ucraino Vitaliy Hryniv), la seconda 16^ (vittoria della russa Alexandra Goncharova). Sedicesimo posto anche per Miriam Vece e Gloria Manzoni nella velocità a squadre femminile vinta dall’Australia davanti alla Germania.

INSEGUIMENTO A SQUADRE UOMINI

FINALE 1-2: 1. DANIMARCA (Von Folsach Casper, Hansen Lasse Norman, Johansen Julius, Pedersen Rasmus) 3:53.499; 2. HUUB WATTBIKE TEST TEAM (Archibald John, Bigham Daniel, Tanfield Harry, Wale Jonathan) 3:56.699

FINALE 3-4: 3. GRAN BRETAGNA (Wood Oliver, Burke Steven, Clancy Edward, Emadi Kian) 3:54.134; 4. FRANCIA (Thomas Benjamin, Coquard Bryan, Garel Adrien, Maitre Florian) 3:56.156