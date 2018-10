Caso Cristiano Ronaldo: la lettera di Kathryn Mayorga che potrebbe inguaiare CR7

Cristiano Ronaldo alle prese con la nuova denuncia per stupro da parte di Kathryn Mayorga: c’è di mezzo una lettera che potrebbe essere molto importante

Cristiano Ronaldo è al centro di un caso di presunto stupro risalente al 2009, che è tornato a far molto discutere a seguito di una nuova denuncia da parte della donna che lo accusa: Kathryn Mayorga. CR7 avrebbe firmato assieme alla donna un accordo extra-giudiziale per chiudere la questione 9 anni fa, con un corrispettivo in denaro che avrebbe evitato il processo penale. Adesso però è stato trovato un cavillo dagli avvocati della Mayorga, che potrebbe inguaiare Cristiano Ronaldo. La donna infatti, secondo la ricostruzione della Gazzetta dello sport, avrebbe inviato una lettera a Ronaldo, lettera che era parte dell’accordo extra-giudiziale. I legali di CR7 avrebbero dovuto leggerla a Cristiano, ma a quanto pare non lo fecero. A questo cavillo si attacca adesso la Mayorga per poter riaprire il caso ed invalidare l’accordo extra-giudiziale. “Mi piacerebbe poter raccontare al mondo chi sei davvero”, aveva scritto la donna nella suddetta lettera, qualora il caso verrà riaperto, la Mayorga avrà modo di raccontare la propria versione.

