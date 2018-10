Che caos al Lombardia! Ciclisti costretti a gareggiare in condizioni incredibili [VIDEO]

Piovono critiche su Il Lombardia: ciclisti costretti a gareggiare in condizioni incredibili

Nonostante le infinite polemiche nate dal Tour de France 2018, dove Vincenzo Nibali è stato protagonista di una terribile caduta causata dal laccio della fotocamera di un tifoso troppo invadente, anche l’organizzazione italiana ha dimostrato di non essere del tutto pronta ad affrontare al meglio determinate situazioni.

Oggi, a Il Lombardia, non sono infatti mancate le critiche e degli episodi davvero spiacevoli: Romain Bardet ha rischiato grosso, con una caduta ‘alla Nibali’, ‘inciampando’ proprio nel laccio di una grossa macchina fotografica di un fan (QUI IL VIDEO). Ma non è finita qua: i corridori hanno dovuto correre in condizioni davvero incredibili: spazio ridottissimo per i ciclisti a causa di alcune macchine parcheggiate davvero in un modo insolito. Inoltre Eros Capecchi ha rischiato grosso a causa di una manovra errata di un’ammiraglia.

