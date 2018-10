Canottaggio – “Progetto Sport2Feel”: il 5 novembre a Roma la Conferenza Stampa

La Federazione Italiana Canottaggio presenterà il “Progetto Sport2Feel” il 5 novembre

Il 5 novembre a Roma, alle ore 11.30, al primo piano del Palazzo delle Federazioni Sportive Nazionali di Viale Tiziano 74, Giuseppe Abbagnale, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, e Manuela Romagnoli, Presidente di Primi Elementi Onlus, presenteranno, in Conferenza Stampa, il “Progetto Sport2Feel”. L’iniziativa che la Federazione sta appoggiando rientra nel solco delle attività di Responsabilità Sociale che il Presidente Abbagnale persegue parallelamente all’attività agonistica. La Federazione Italiana Canottaggio, insieme a Primi Elementi Onlus, presenterà il “Progetto Sport2Feel” che ha come obiettivo, attraverso lo sport, un percorso di riabilitazione fisica e mentale di persone che hanno, o hanno avuto, malattie importanti e invalidanti come ad esempio malattie oncologiche tra cui i tumori al seno e le patologie cronico-invalidanti o progressive.

Il canottaggio si è rivelato essere uno degli sport più indicati per le finalità del progetto Sport2Feel: il contatto con la natura, il gesto tecnico armonico, simmetrico e modulabile, lo spirito di squadra e il coordinamento necessario tra gli atleti di un equipaggio e allo stesso tempo un profondo contatto con se stessi, sono tutti elementi che aiutano a ritrovare un benessere generale e un equilibrio con il proprio corpo, con gli altri e con l’ambiente circostante. Il Progetto viene avvalorato da diverse strutture sanitarie che si avvalgono delle attività di Sport2Feel per fare ricerca scientifica; tra queste troviamo la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, l’Istituto di Ricerca e Cura a carattere scientifico IDI di Roma, l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e il Centro per la cura del Linfedema di Roma.

Per conoscere i dettagli di tutto il progetto appuntamento a Roma il 5 novembre al primo piano del Palazzo delle Federazioni Sportive Nazionali di Viale Tiziano 74. In allegato l’invito alla Conferenza stampa.

