Canottaggio – Mondiali Coastal Rowing: tre medaglie a Victoria per l’Italia

Tre le medaglie azzurre ai Mondali di Coastal Rowing a Victoria

È stata una giornata straordinaria quella vissuta ieri sulla Bazan Bay a Victoria, una giornata durante la quale quattro società italiane hanno vinto due medaglie d’oro (CC Saturnia, Tirrenia Todaro, SC Ginnastica Triestina) e una di bronzo (SC Padova). La prima medaglia d’oro, e titolo mondiale, è stata vinta da Eleonora Denich e Federica Molinaro (Ginnastica Triestina) che, nel doppio femminile, hanno messo in fila rispettivamente gli equipaggi di Francia02 e Francia01. Dopo poco è stata la volta del quattro di coppia misto tra CC Saturnia e Tirrenia Todaro (Gustavo Ferrio, Stefano Morganti, Leone Maria Barbaro, Piero Sfiligoi, timoniere Piero Todesco) a scompaginare gli avversari e riportare in Italia per la seconda volta consecutiva l’oro e il titolo mondiale nell’ammiraglia del coastal rowing. Il bronzo è arrivato, infine, da Simone Martini (SC Padova) che nel singolo, a causa di alghe impigliate nella deriva, non ha potuto difendere nel migliore dei modi il titolo vinto lo scorso anno. Martini si e piazzato terzo dietro a Germania02, seconda, e al Perù, primo. Tra gli altri piazzamenti degli italiani il sesto posto di Annalisa Cozzarini (Ginnastica Triestina) nel singolo femminile, l’ottavo di Federico Garibaldi (SC Elpis) ed il 13° di Rosario Panteca (SC Ginnastica Triestina) nel singolo maschile, ed il nono di Annalisa Cozzarini e Rosario Panteca (Ginnastica Triestina) nel doppio misto. Nel 2019 il Campionato del Mondo di Coastal Rowing si terrà a Hong Kong.

