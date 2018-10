Calcio Femminile, la Nazionale italiana si prepara all’amichevole con la Germania: ecco l’elenco delle convocate

Il ct Milena Bertolini ha convocato 23 Azzurre che inizieranno la preparazione lunedì 5 novembre a Coverciano

Reduce dalla vittoria contro la Svezia (1-0), la Nazionale Femminile prosegue il suo percorso di avvicinamento al Mondiale francese con una amichevole contro la Germania che, al pari dell’Italia, ha staccato il pass per la Coppa del Mondo dopo aver vinto il girone. Il ct Milena Bertolini ha convocato 23 Azzurre che inizieranno la preparazione lunedì 5 novembre a Coverciano, in vista della gara in programma sabato 10 (ore 16) allo stadio ‘Bremer Brücke’ di Osnabrück. Negativo il bilancio dei precedenti per l’Italia contro la Germania con 5 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte; l’ultimo incontro tra le due nazionali risale al Campionato Europeo 2017 e terminò 2-1 per le tedesche.

L’elenco delle convocate. Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Rosalia Pipitone (AS Roma), Katia Schroffenegger (FC Inter); Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Giulia Bursi (Sassuolo), Lisa Boattin (Juventus), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women), Laura Fusetti (Milan), Elena Linari (Atletico Madrid), Cecilia Salvai (Juventus); Centrocampiste: Aurora Galli (Juventus), Alice Parisi (Fiorentina Women), Barbara Bonansea (Juventus), Greta Adami (Fiorentina Women), Sandy Iannella (Sassuolo), Annamaria Serturini (AS Roma), Valentina Cernoia (Juventus), Manuela Giugliano (Milan); Attaccanti: Lisa Alborghetti (Milan), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Daniela Sabatino (Milan).

Valuta questo articolo