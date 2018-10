Best Subcompact SUV – Subaru Crosstrek si aggiudica il premio per la seconda volta

Il modello, conosciuto come SUBARU XV nel mercato europeo, ha ricevuto l’ambito riconoscimento di cars.com. Premiata dalla critica, apprezzata dal pubblico: in Italia ha ottenuto risultati di vendita eccezionali

Il SUV compatto della casa delle Pleiadi ha ottenuto il primo posto nella competizione del 2018 di cars.com, https://www.cars.com, una delle più grandi piattaforme digitali americane del mondo automotive, confermandosi campione nella sua categoria dei “Subcompact SUV”. La rinnovata versione 2018 della CROSSTREK, conosciuta con il nome di SUBARU XV nel mercato europeo, ha conseguito il riconoscimento grazie a un giusto mix di guidabilità, abitabilità, praticità e qualità.

“Siamo molto orgogliosi che la CROSSTREK abbia vinto il titolo di Best Subcompact SUV di cars.com per la seconda volta”, ha dichiarato Thomas J. Doll, Presidente e Amministratore Delegato di Subaru of America. “Subaru è impegnata nello sviluppo di veicoli di elevata qualità che siano sicuri, versatili e divertenti. La Crosstrek MY18 racchiude ciò che i clienti si aspettano da una Subaru”. Il team editoriale di cars.com valuta le vetture partecipanti alla competizione su 13 categorie: qualità degli interni, comfort dei sedili anteriori e posteriori, spazio per l’abitacolo, funzionalità multimediali, praticità, handling, powertrain, qualità di guida, rumorosità, visibilità, facilità d’uso in città e valore.

Combinando tutte le categorie il punteggio massimo raggiungibile è di di 1.000 punti. A ciascun modello sono stati inoltre assegnati punti in base alle misurazioni del volume e della capacità di carico, alle funzioni avanzate di sicurezza attiva e di assistenza alla guida (presenti nell’equipaggiamento del veicolo testato) e alle valutazioni Car Seat Check di cars.com che misurano la sistemazione dei vari tipi di seggiolini per bambini. La CROSSTREK MY18, che ha ricevuto un totale di 667 punti, unisce un nuovo design audace a un telaio nuovo e altamente efficiente per la sua versatilità sia in fuoristrada che in città. Queste qualità hanno permesso alla Subaru Crosstrek di essere nominata da cars.com Best Subcompact SUV per la seconda volta, dopo il primo prestigioso riconoscimento ottenuto da parte del portale nel 2015 con il modello precedente.

Le qualità di questa vettura è testimoniata non solo da questo premio da parte degli esperti di cars.com, ma anche dal successo commerciale che sta ottenendo nel vecchio continente. In particolare in Italia la SUBARU XV ha conseguito dei risultati eccezionali. Sin dal suo lancio nello scorso gennaio ha catturato l’attenzione del pubblico, andando oltre ogni più rosea aspettativa con un numero di unità vendute tre volte superiore al target prefissato.

Questo exploit l’ha portata ad essere la vettura della casa nipponica più acquistata nello stivale: oltre il 60% delle vetture vendute nel corso dell’anno sono SUBARU XV. Ciò è stato possibile anche grazie al suo posizionamento di prezzo: l’unica sul mercato capace di offrire di serie il cambio automatico CVT Lineartronic, la trazione integrale permanente e l’EyeSight, l’innovativo sistema di assistenza alla guida Subaru con un prezzo di partenza di 23.500 €. Il riconoscimento dei clienti per le qualità dell’esploratrice tenace della casa delle Pleiadi è motivo di grande orgoglio e rappresenta la motivazione migliore per continuare a fornire delle auto versatili, divertenti e sempre più sicure.

Valuta questo articolo