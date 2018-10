Atletica, Rieti: ai Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti guidano Veneto e Lombardia

Ben 20 titoli assegnati nella prima giornata dei Campionati Itlaliani Individuali e per Regini Cadetti: guidano Veneto e Lombardia

Assegnati 20 titoli nella prima giornata dei Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti allo stadio Guidobaldi di Rieti, manifestazione arricchita dal primo Festival Europeo della Velocità Giovanile. In un day-1 caratterizzato dalla pioggia, spicca la prestazione della livornese Rachele Mori, nipote del primatista italiano dei 400hs Fabrizio: 60,89 nel martello e seconda prestazione italiana all-time, non lontana dalla MPI di Lucia Prinetti del 2012 (61,74). Si va forte negli ostacoli con i successi del lombardo Paolo Gosio, 8° cadetto di sempre con 13.22 (+0.7) e dell’emiliana Sandra Milena Ferrari (11.31/-0.9).

SPRINT IN CHIAVE EUROPEA

I padroni dello sprint sono il lombardo Samuele Rignanese (9.32/-1.1) e la veneta Desiree Muraro che hanno ricevuto dall’olimpionica Gabriella Dorio la maglia azzurra e domani correranno per l’Italia nella finale della manifestazione riservata ai migliori prospetti dello sprint continentale. È la grande novità di questa edizione tricolore, hanno partecipato 25 nazioni e domani si gareggerà per il titolo, nell’augurio che sia un arrivederci al 2020 quando a Rieti si terranno gli Europei Allievi, di cui saranno protagonisti proprio i nati nel 2003-2004. I tempi più veloci nelle batterie degli 80 animate dagli sprinter internazionali sono del francese Jeff Erius (9.13/-0.9) e della greca Polyniki Emmanouilidou (9.90/-0.6). Tra gli altri risultati della prima giornata, da segnalare il progresso di oltre un metro nel peso per il lombardo, portiere di calcio di origini congolesi Emmanuel Segond Musumary (17,90) e la rincorsa della veneta Greta Brugnolo alla sua MPI del pentathlon: con 2861 punti è virtualmente in vantaggio, a metà gara, sul suo score da primato di 4667. Al termine della prima giornata la classifica cadetti è guidata dalla Lombardia con 177 punti, su Lazio (173) ed Emilia Romagna (167), mentre al comando della graduatoria cadette svetta il Veneto con 188 punti davanti alla Lombardia e al Lazio, entrambe a 168. Domani, domenica 7 ottobre, il day-2 dalle 9.20 in diretta streaming su atletica.tv.

