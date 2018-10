Sci – ‘Milano Montagna’, premi e programmi della nuova stagione invernale: tutti i dettagli dell’evento

Gli Sci Club di Milano e della sua provincia protagonisti dell’inverno sulla neve. Domenica a “Milano Montagna” premi e programmi della nuova stagione: gli azzurri Bertani e Bosca al via della Coppa del Mondo sci alpino

Il Comitato provinciale di Milano della Federazione Italiana Sport Invernali incontra gli appassionati in occasione di Milano Montagna, il Festival dedicato alla promozione della cultura e dello sport outdoor, rinnovando la grande tradizione del territorio milanese per gli sport della neve. Alla vigilia di un nuovo inverno, sono 30 gli Sci Club affiliati impegnati sia nell’attività agonistica che turistica, coinvolgendo oltre 1500 tesserati con programmi dedicati agli appassionati di tutte le età. Tanti gli atleti che continuano a distinguersi a livello nazionale e internazionale, come gli Azzurri Luisa Bertani e Giulio Bosca al via della Coppa del Mondo di sci alpino sulla pista di Soelden in questo fine settimana. In tendenza positiva i piccoli sciatori dagli 8 ai 13 anni, come evidenziato dai numeri delle iscrizioni alle gare di categoria.

All’impegno e alla qualità degli Sci Club di Milano e provincia è dedicata la consegna dei premi “MILANO SULLA NEVE”, in programma domenica 28 ottobre alle ore 11.00 presso la Spazio BASE, Via Bergognone 34, in concomitanza con l’expo “Milano Montagna”. A partire dalla prima edizione di quest’anno verranno premiate le persone e le società sportive particolarmente meritevoli nel corso della stagione precedente per risultati, attività, iniziative, idee che riguardano lo sviluppo degli sport invernali. Il comitato provinciale della FISI di Milano consegnerà per il 2018 i riconoscimenti ai seguenti atleti e realtà sportive:

Guglielmo Bosca – atleta della squadra di Coppa Europa discipline veloci sci alpino Simone Ripamonti – atleta della squadra nazionale di ski-roll Bendetta Romano, Giorgia Sala, Caterina Castelli, Marco Giallo, vincitori del della circoscrizione provinciale 2018 ( classifica di 6 gare) rispettivamente nelle categorie Allievi femminile, cuccioli femminile, baby femminile, baby maschile Sporting Spirit Ski Team – Onlus affiliata al Comitato Italiano Paralimpico che si occupa di Sci Alpino per disabili fisici. Micaela Racchini – tecnico nazionale sci alpino Special Olympics Milano Ski Team – Sci Club nato nel 2017 con il coraggioso progetto di incentivare l’attività agonistica tra i bambini e i ragazzi di Milano Polisportiva Team Brianza – per l’attività nello sci nordico e l’ideazione e l’organizzazione di un circuito di gare per gli sciatori cittadini.

Interessanti e coinvolgenti i programmi per la stagione 2018/2019 con iniziative ed opportunità, in collaborazione in particolare con le località in Lombardia, per chi, pur vivendo in un area lontana dalle montagne, ama e si dedica a tutte le discipline degli sport invernali.

