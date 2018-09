Vuelta 2018 – Nel bus della Bora Hansgrohe spunta Marc Marquez: il regalo di Sagan è bellissimo [FOTO]

Marc Marquez alla Vuelta di Spagna: il campione del mondo di MotoGp incontra Peter Sagan

E’ tutto pronto in terra iberica per la terzultima tappa della Vuelta di Spagna 2018: i ciclisti affrontano le ultime fatiche prima del podio finale di domenica che incoronerà il vincitore. Visita speciale, oggi, prima della partenza, per Peter Sagan: incontro tra campioni del mondo al bus della Bora-Hansgrohe. Marc Marquez ha infatti fatto visita al campione del mondo di ciclismo, ricevendo in dono una sua maglia autografata. “Bellissima sorpresa incontrare Marc Marquez nel bus della Bora Hansgrohe! Grazie iamspecialized per aver organizzato tutto ciò!“, ha scritto lo slovacco sui social a corredo di una foto col pilota di MotoGp.

Valuta questo articolo