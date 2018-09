Il Parma vola sulle ali di Gervinho: successo per gli emiliani nello scontro salvezza con l’Empoli

Vittoria di misura per il Parma nello scontro diretto contro l’Empoli: punti salvezza importanti per gli emiliani, trascinati da un super Gervinho

Manca Inglese, bomber di una certa caratura per una neopromossa, ma ci pensa Gervais Lombe Yao Kouassi, meglio noto come Gervinho. Con un passato fra Arsenal e Roma, l’esterno ivoriano è un vero e proprio lusso per una squadra che lotta per la salvezza e, fin qui, i suoi 3 gol segnati sono risultati pesanti. L’ultimo, segnato questa sera nell’1-0 contro l’Empoli, regala un importante successo agli emiliani su una diretta concorrente nella lotta per non retrocedere. Partita accesa e divertente fra le due neopromosse, con l’Empoli che colpisce anche un palo e va vicino al gol, ma senza trovarlo. Ci riesce invece, come detto, Gervinho che, al 33’ del primo tempo, brucia la difesa toscana a batte Terracciano con un preciso destro da posizione defilata. Punti importanti per il Parma che vola a quota 10, +5 sulla zona salvezza (proprio sull’Empoli) e si trova a soli 2 punti dalla zona europea.

