Uefa Nations League, le gare in programma oggi

Uefa Nations League, oggi si torna in campo con le gare di 4 gironi della nuova competizione europea che pian piano entrerà a far parte del mondo calcistico dopo l’iniziale scetticismo. Per quanto concerne le ‘big’ oggi in campo Francia ed Olanda che si affronteranno nella League A, Danimarca-Galles è invece la gara più interessante della League B. Ecco dunque le gare in programma oggi nella Nations League.

Europa Uefa – League A

20:45 Francia-Olanda

Europa Uefa Nations League – League B

15:00 Ucraina-Slovacchia

18:00 Danimarca-Galles

Europa Uefa Nations League – League C

18:00 Bulgaria-Norvegia

20:45 Cipro-Slovenia

Europa Uefa Nations League – League D

18:00 Georgia-Lettonia

18:00 Repubblica di Macedonia-Armenia

20:45 Liechtenstein-Gibilterra