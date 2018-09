Trofeo Matteotti – Ottimo terzo posto per la Nippo Vini Fantini Europa Ovini: Marco Tizza sul podio

Sorride la Nippo Vini Fantini Europa Ovini: Marco Tizza conquista un ottimo terzo posto nel Trofeo Matteotti

Podio di Marco Tizza al Trofeo Matteotti, il terzo stagionale per l’atleta #OrangeBlue al termine di una settimana italiana nella quale aveva già collezionato due top10 con un buon 9° al Memorial Marco Pantani e un 5° posto al Giro della Toscana. Al suo primo anno con il team NIPPO Vini Fantini Europa Ovini Marco Tizza aveva già sfiorato la vittoria alla Volta Limburg e nella quarta tappa della Vuelta Burgos chiudendo al secondo posto in entrambe le occasioni.

LA GARA.

Il 71° Trofeo Matteotti si corre a settembre, ma il clima ricorda la classica data di luglio. Come ogni anno grande entusiasmo sulle strade di casa con un tifo particolare per i team e gli atleti legati al territorio abruzzese. Tra questi proprio la NIPPO Vini Fantini Europa Ovini che vanta due dei tre main sponsor legati alla regione ospitante. Un legame particolare anche per Marco Tizza, con un passato alla GM Europa Ovini, al suo primo anno in NIPPO Vini Fantini Europa Ovini si regala il suo terzo podio stagionale proprio in una delle gare più importanti per il team.

Pronti via e nei primi 15km di corsa scoppia il gruppo che si divide in due tronconi. Una quarantina gli uomini al comando con qualche attacco e rimescolamento dal gruppo inseguitore. Per gli #OrangeBlue pronti a inserirsi nell’azione Nicola Bagioli, Ivan Santaromita e Marco Tizza. A metà gara in virtù del vantaggio accumulato dal primo gruppo il secondo troncone viene fermato dalla giuria (essendo un circuito). Restano in 35 atleti a giocarsi la vittoria. Nicola Bagioli attacca a due giri dal termine insieme ma viene ripreso dal gruppo a circa 15km dall’arrivo. È volata, regolata da Davide Ballerini (Androni) davanti a Visconti (Italia) e Marco Tizza (NIPPO Vini Fantini Europa Ovini).

LA DICHIARAZIONE.

Felice del podio Marco Tizza che al traguardo commenta la sua prestazione con queste parole: “Riuscire a centrare il podio qui al Trofeo Matteotti per me è davvero speciale. Sono molto legato all’Abruzzo anche grazie al mio precedente team GM Europa Ovini, lo scorso anno non ero riuscito a centrare il podio sono felice di averlo fatto ora in maglia #OrangeBlue perché è un risultato importante per la mia squadra. Chiudiamo una settimana che ci ha dato belle soddisfazioni a livello di team. Io sono in un ottimo momento di forma voglio continuare così in vista dei prossimi appuntamenti.”

LA CLASSIFICA.

Davide Ballerini – Androni

Giovanni Visconti – Italia

Marco Tizza – NIPPO Vini Fantini Europa Ovini

Kristian Sbaragli – Israel Cycling Academy

Simone Velasco – Wilier Triestina

