Tiro con l’Arco, domani la presentazione dei Campionati Italiani all’aperto 2018

Domani, giovedì 27 settembre, alle ore 17,30, verranno presentati presso la Sala Conferenze Polo Museale in Piazza Duomo a Trani i Campionati Italiani all’aperto 2018 che andranno in scena dal 28 al 30 settembre tra lo Stadio Comunale di Bisceglie (qualifiche ed eliminatorie di venerdì 28 e sabato 29 settembre) e Trani (finali per i titoli assoluti in Piazza Duomo il 30 settembre).

Alla conferenza stampa interverranno Amedeo Bottaro (Sindaco di Trani), Angelantonio Angarano (Sindaco di Bisceglie), Angelo Giliberto (Presidente CONI Puglia), Giuseppe Pinto (Presidente CIP Puglia), Vito Antelmi (Presidente Asd Arcieri Carafa di Noja); Mario Scarzella (Presidente FITARCO – Vicepresidente World Archery – Presidente World Archery Europe).

Gli atleti partecipanti saranno 545 e tra loro ci saranno praticamente tutti i rappresentanti della Nazionale italiana delle divisioni arco olimpico e compound, sia senior che giovanile.

All’appello mancheranno due assi del calibro di Mauro Nespoli e Marcella Tonioli, assenti giustificati perché qualificati alla Finale di Coppa del Mondo che si disputerà nel fine settimana a Samsun (Tur).

Gli altri però ci saranno quasi tutti per un grande spettacolo che verrà trasmesso in diretta streaming su YouArco, il canale ufficiale youtube della FITARCO e in differita da Rai Sport, media partner dell’evento.

