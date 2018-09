Telecronaca “pro Inter”? Trevisani risponde alle critiche

Riccardo Trevisani e Daniele Adani sono stati criticati per il commento della vittoria dell’Inter contro il Tottenham

Riccardo Trevisani, assieme al collega Daniele Adani, ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Tottenham. L’esultanza dei due commentatori al gol di Vecino allo scadere, ha provocato una furente reazione di una frangia di utenti che hanno valutato il tutto eccessivo. Il giornalista ha dunque risposto alle accuse mosse sul web da diversi tifosi di sponda non nerazzurra: “La gente ha bisogno di criticare per forza. Se una squadra che ci ha messo sei anni per tornare in Champions e in sei minuti ribalti una partita decisiva con i gol di coloro che hanno segnato con la Lazio la cosa diventa epocale e fa perdere la testa. Io ho vissuto questa sensazione insieme a un San Siro che tremava, una cosa che da casa non arriva. Poi se qualcuno non vuole capire pazienza: oggi sono interista, domani juventino, poi del Milan, del Napoli… Mi è successa anche in un Fiorentina-Juventus questa cosa. Semplicemente, anche a quarant’anni il calcio mi fa emozionare come se ne avessi quattro”, ha dichiarato il giornalista ad InterTv.

