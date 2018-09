Serie A, anticipi e posticipi del girone d’andata: tifosi furiosi per Juve-Inter

Serie A, tutti gli anticipi e posticipi del girone d’andata sono stati resi noti oggi dalla Lega, un po’ di malcontento per Juve-Inter

Serie A, gli anticipi ed i posticipi del girone d’andata sono stati resi noti dalla Lega, lasciando un po’ di malcontento. Alcune decisioni penalizzano i tifosi e per la gara tra Juventus ed Inter un po’ di malcontento c’è. La decisione della Lega serie A è stata quella di piazzare l’incontro di venerdì sera, un po’ scomodo per chi volesse recarsi a Torino da fuori città. Fatto sta che la decisione è stata presa, così come per gli altri anticipi e posticipi del campionato nel girone d’andata. Ecco tutte le gare ‘spostate’.

Serie A, anticipi e posticipi del girone d’andata

4ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 15 settembre 2018 ore 15.00 INTER – PARMA

Sabato 15 settembre 2018 ore 18.00 NAPOLI – FIORENTINA

Sabato 15 settembre 2018 ore 20.30 FROSINONE – SAMPDORIA

Domenica 16 settembre 2018 ore 12.30 ROMA – CHIEVOVERONA

Domenica 16 settembre 2018 ore 18.00 EMPOLI – LAZIO

Domenica 16 settembre 2018 ore 20.30 CAGLIARI – MILAN

Lunedì 17 settembre 2018 ore 20.30 SPAL – ATALANTA

5ª GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 21settembre 2018 ore 20.30 SASSUOLO – EMPOLI

Sabato 22 settembre 2018 ore 15.00 PARMA – CAGLIARI

Sabato 22 settembre 2018 ore 18.00 FIORENTINA-SPAL

Sabato 22 settembre 2018 ore 20.30 SAMPDORIA-INTER

Domenica 23 settembre 2018 ore 12.30 TORINO – NAPOLI

Domenica 23 settembre 2018 ore 18.00 MILAN – ATALANTA

Domenica 23 settembre 2018 ore 20.30 FROSINONE – JUVENTUS

6ª GIORNATA DI ANDATA

Martedì 25 settembre 2018 ore 21.00 INTER – FIORENTINA

Mercoledì 26 settembre 2018 ore 19.00 UDINESE – LAZIO

Giovedì 27 settembre 2018 ore 19.00 SPAL – SASSUOLO

Giovedì 27 settembre 2018 ore 21.00 EMPOLI – MILAN

7ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 29 settembre 2018 ore 15.00 ROMA – LAZIO *

Sabato 29 settembre 2018 ore 18.00 JUVENTUS – NAPOLI *

Sabato 29 settembre 2018 ore 20.30 INTER – CAGLIARI

Domenica 30 settembre 2018 ore 12.30 BOLOGNA – UDINESE

Domenica 30 settembre 2018 ore 18.00 PARMA – EMPOLI

Domenica 30 settembre 2018 ore 20.30 SASSUOLO – MILAN

Lunedì 1 ottobre 2018 ore 20.30 SAMPDORIA – SPAL

8ª GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 5 ottobre 2018 ore 20.30 TORINO – FROSINONE

Sabato 6 ottobre 2018 ore 15.00 CAGLIARI – BOLOGNA

Sabato 6 ottobre 2018 ore 18.00 UDINESE – JUVENTUS

Sabato 6 ottobre 2018 ore 20.30 EMPOLI – ROMA

Domenica 7 ottobre 2018 ore 12.30 GENOA – PARMA

Domenica 7 ottobre 2018 ore 18.00 NAPOLI – SASSUOLO

Domenica 7 ottobre 2018 ore 20.30 SPAL – INTER

9ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 20 ottobre 2018 ore 15.00 ROMA – SPAL

Sabato 20 ottobre 2018 ore 18.00 JUVENTUS – GENOA

Sabato 20 ottobre 2018 ore 20.30 UDINESE – NAPOLI

Domenica 21 ottobre 2018 ore 12.30 FROSINONE – EMPOLI

Domenica 21 ottobre 2018 ore 18.00 FIORENTINA – CAGLIARI

Domenica 21 ottobre 2018 ore 20.30 INTER – MILAN *

Lunedì 22 ottobre 2018 ore 20.30 SAMPDORIA – SASSUOLO

10ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 27 ottobre 2018 ore 15.00 ATALANTA – PARMA

Sabato 27 ottobre 2018 ore 18.00 EMPOLI – JUVENTUS

Sabato 27 ottobre 2018 ore 20.30 TORINO – FIORENTINA

Domenica 28 ottobre 2018 ore 12.30 SASSUOLO – BOLOGNA

Domenica 28 ottobre 2018 ore 18.00 MILAN – SAMPDORIA

Domenica 28 ottobre 2018 ore 20.30 NAPOLI – ROMA *

Lunedì 29 ottobre 2018 ore 20.30 LAZIO – INTER

11ª GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 2 novembre 2018 ore 20.30 NAPOLI – EMPOLI

Sabato 3 novembre 2018 ore 15.00 INTER – GENOA

Sabato 3 novembre 2018 ore 18.00 FIORENTINA – ROMA

Sabato 3 novembre 2018 ore 20.30 JUVENTUS – CAGLIARI

Domenica 4 novembre 2018 ore 12.30 LAZIO – SPAL

Domenica 4 novembre 2018 ore 18.00 BOLOGNA – ATALANTA

Domenica 4 novembre 2018 ore 20.30 UDINESE – MILAN

12ª GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 9 novembre 2018 ore 20.30 FROSINONE – FIORENTINA

Sabato 10 novembre 2018 ore 15.00 TORINO – PARMA

Sabato 10 novembre 2018 ore 18.00 SPAL-CAGLIARI

Sabato 10 novembre 2018 ore 20.30 GENOA-NAPOLI

Domenica 11 novembre 2018 ore 12.30 ATALANTA – INTER

Domenica 11 novembre 2018 ore 18.00 SASSUOLO – LAZIO

Domenica 11 novembre 2018 ore 20.30 MILAN – JUVENTUS *

13ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 24 novembre 2018 ore 15.00 UDINESE – ROMA

Sabato 24 novembre 2018 ore 18.00 JUVENTUS – SPAL

Sabato 24 novembre 2018 ore 20.30 INTER – FROSINONE

Domenica 25 novembre 2018 ore 12.30 PARMA – SASSUOLO

Domenica 25 novembre 2018 ore 18.00 LAZIO – MILAN

Domenica 25 novembre 2018 ore 20.30 GENOA – SAMPDORIA

Lunedì 26 novembre 2018 ore 20.30 CAGLIARI – TORINO

14ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 1 dicembre 2018 ore 15.00 SPAL – EMPOLI

Sabato 1 dicembre 2018 ore 18.00 FIORENTINA – JUVENTUS

Sabato 1 dicembre 2018 ore 20.30 SAMPDORIA – BOLOGNA

Domenica 2 dicembre 2018 ore 12.30 MILAN – PARMA

Domenica 2 dicembre 2018 ore 18.00 CHIEVOVERONA – LAZIO

Domenica 2 dicembre 2018 ore 20.30 ROMA – INTER *

Lunedì 3 dicembre 2018 ore 20.30 ATALANTA – NAPOLI

15ª GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 7 dicembre 2018 ore 20.30 JUVENTUS – INTER *

Sabato 8 dicembre 2018 ore 15.00 NAPOLI – FROSINONE

Sabato 8 dicembre 2018 ore 18.00 CAGLIARI – ROMA

Sabato 8 dicembre 2018 ore 20.30 LAZIO – SAMPDORIA

Domenica 9 dicembre 2018 ore 12.30 SASSUOLO – FIORENTINA

Domenica 9 dicembre 2018 ore 18.00 GENOA – SPAL

Domenica 9 dicembre 2018 ore 20.30 MILAN – TORINO

16ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 15 dicembre 2018 ore 18.00 INTER – UDINESE

Sabato 15 dicembre 2018 ore 20.30 TORINO – JUVENTUS *

Domenica 16 dicembre 2018 ore 12.30 SPAL – CHIEVOVERONA

Domenica 16 dicembre 2018 ore 18.00 CAGLIARI – NAPOLI

Domenica 16 dicembre 2018 ore 20.30 ROMA – GENOA

Lunedì 17 dicembre 2018 ore 20.30 ATALANTA – LAZIO

Martedì 18 dicembre 2018 ore 20.30 BOLOGNA – MILAN

17a GIORNATA

Sabato 22 dicembre 2018 ore 12.30 LAZIO-CAGLIARI

Sabato 22 dicembre 2018 ore 18 CHIEVO-INTER

Sabato 22 dicembre 2018 ore 20.30 JUVENTUS-ROMA

18a GIORNATA

Mercoledì 26 dicembre 2018 ore 12.30 FROSINONE-MILAN

Mercoledì 26 dicembre 2018 ore 18 ROMA-SASSUOLO

Mercoledì 26 dicembre 2018 ore 18 TORINO-EMPOLI

Mercoledì 26 dicembre 2018 ore 20.30 INTER-NAPOLI

19a GIORNATA

Sabato 29 dicembre 2018 ore 12.30 JUVENTUS-SAMPDORIA

Sabato 29 dicembre 2018 ore 18 NAPOLI-BOLOGNA

Sabato 29 dicembre 2018 ore 20.30 MILAN-SPAL