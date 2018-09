Sci alpino, prosegue il lavoro delle ragazze di Coppa del Mondo ad Ushuaia: martedì il rientro in Italia

Ultima settimana sulle nevi di Ushuaia per le ragazze di Coppa del mondo: il rientro in Italia è previsto per martedì 2 ottobre

Manca ormai poco meno di una settimana alla conclusione del viaggio argentino della squadra femminile di Coppa del mondo sulle nevi di Ushuaia. Il gruppo composto da Karoline Pichler, Marta Bassino, Francesca Marsaglia, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Fanchini e Johanna Schnarf, Sofia Goggia, Irene Curtoni, Chiara Costazza, Roberta Midali e Martina Peterlini si sta dividendo fra discesa, supergigante, gigante e slalom, sfruttando le buone condizioni del meteo e della neve di questi giorni.

Le condizioni di tutte le ragazze sono buone, il rientro in Italia è previsto nella giornata di martedì 2 ottobre. Sul fronte dei ghiacciai europei, sono tornate in pista al Passo dello Stelvio sia Federica Brignone che Laura Pirovano, entrambe reduci da differenti infortuni che guardano al futuro con rinnovato entusiasmo. Le due protagoniste di Coppa del mondo proseguiranno fino a venerdì 28 settembre i test necessari per ritrovare confidenza con la neve.

