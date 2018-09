Sampdoria-Napoli nel segno della solidarietà: il grande gesto dei tifosi partenopei per le vittime del Ponte Morandi

La tragedia del Ponte Morandi ha colpito Genova nelle scorse settimane, tutta Italia si è mobilitata per dare una mano alle vittime

Genova è una città ancora sotto shock dopo il crollo del Ponte Morandi. Tante vittime e diverse famiglie sfollate a causa del pericolo di ulteriori crolli. Ieri in città si è giocata la gara tra Sampdoria e Napoli, vinta dai padroni di casa per 3-0. In questo scenario, da sottolineare il gesto dei tifosi napoletani. I supporters partenopei, secondo quanto rivelato da Skysport, hanno consegnato pacchi con beni primari per aiutare chi è rimasto colpito dal disastro del Ponte di Genova, portati direttamente da Napoli coi pullman organizzati in occasione della trasferta. Davvero un grande gesto che riconcilia col mondo del pallone, spesso troppo violento e crudo.