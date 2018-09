Risultati Serie A 4ª giornata – Sorridono Lazio e Juventus, Piatek fa il fenomeno: pari Roma e Torino

Vittorie per Lazio e Juventus, il Genoa si gode Piatek, pareggi per Roma e Torino: i risultati della 4ª giornata di Serie A

Quarta giornata di Serie A ricca di gol e verdetti importanti. Ad iniziare da quelli del sabato che hanno visto l’Inter crollare in casa contro il Parma, il Napoli superare in extremis la Fiorentina e il Frosinone subire ben 5 gol dalla Sampdoria. Tanto spettacolo anche nelle sfide di domenica. Apre le danze la Roma, avanti 2-0 contro il Chievo e poi recuperata fino al 2-2 finale. Ancora a secco Dzeko, mentre chi non ne vuole sapere di fermarsi è Piatek che regala 3 punti al Genoa firmando l’1-0 contro il Bologna, il suo 4 gol in campionato. Vittoria per 2-1 della Juventus contro il Sassuolo, con Cristiano Ronaldo che finalmente interrompe il digiuno di gol in campionato, segnando una doppietta. Da segnalare il brutto gesto di Douglas Costa che ha rimediato un rosso dopo aver sputato Di Francesco. Pareggiano Udinese e Torino, con Mazzarri furioso per un fallo ad inizio azione sul gol del vantaggio friulano. Infine la Lazio trionfa per 1-0 sull’Empoli grazie al gol di Parolo e guadagna tre punti importanti pur senza brillare.

Risultati Serie A 4ª giornata:

Inter-Parma 0-1

Napoli-Fiorentina 1-0

Frosinone-Sampdoria 0-5

Roma-Chievo 2-2

Genoa-Bologna 1-0

Juventus-Sassuolo 2-1

Udinese-Torino 1-1

Empoli-Lazio

