Ripescaggi Serie B, il caos prosegue: “adesso si può tornare a 22 squadre”

Ripescaggi Serie B, ancora una volta potrebbe esserci un ribaltone in merito alla composizione del campionato cadetto, l’annuncio del presidente del Consiglio di garanzia del Coni Frattini

La Serie B sempre più nel caos e di conseguenza anche la Serie C. La questione ripescaggi assume contorni davvero assurdi, ancora non è chiaro come verranno composti i campionati, anche se in realtà sono entrambi già iniziati. Insomma, una querelle infinita, destinata ancora a riservare sorprese clamorose. Si potrebbe infatti tornare ad una Serie B a 22 squadre, come rivelato dal presidente del Consiglio di garanzia del Coni Franco Frattini su Twitter: “Le parti in causa riceveranno oggi richiesta di rinuncia a tutti i termini, affinché io possa convocare il Collegio già in settimana per una decisione sulla serie B a seguito del decreto del Tar del Lazio. ll Collegio di garanzia dello Sport dovrà decidere in settimana sul formato della B e, se si deciderà per 22 squadre, quali tre hanno diritto. Io ovviamente non ci sarò perché avevo già espresso pubblicamente la mia posizione per la B a 22“.

