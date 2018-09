Infortunio Pjanic, brutte notizie arrivano dal ritiro della Bosnia

Miralem Pjanic alle prese con un problema fisico che preoccupa il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri

La Juventus continua a lavorare alla Continassa per preparare le prossime gare della stagione, il club bianconero però ha diversi calciatori sparsi per il mondo in queste ore, impegnati con le rispettive Nazionali. Tra questi anche il centrocampista Miralem Pjanic, dal quale però non sono arrivate buone notizie. Il bosniaco infatti rischia di saltare il prossimo impegno della Nazionale (e successivamente anche della Juventus) a causa di un infortunio. Nella gara contro l’Irlanda del Nord infatti, Miralem Pjanic è stato costretto a lasciare il campo all’83’ per un problema fisico. Le condizioni verranno valutate nelle prossime e la Juventus spera di recuperarlo per il prossimo impegno in campionato.