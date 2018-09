Pallavolo, la Millenium cede in amichevole alla Zanetti Bergamo: Pietersen e Villani in doppia cifra

Le orobiche superano 4-0 Brescia che ritrova Di Iulio, dopo un primo set rivedibile le Leonesse si rimettono in carreggiata e macinano esperienza

Terza uscita precampionato della Banca Valsabbina Brescia che, ancora priva di Washington, ha sostenuto un allenamento congiunto con la Zanetti Bergamo nella prestigiosa cornice del PalaNorda di Bergamo. In doppia cifra Pietersen e Villani con 13 punti a testa, mentre per le rossoblù Mingardi con 15 palloni messi a terra, e la venezuelana Acosta con 13, sono state le top scorer.

Rispetto al test match di Busto Arsizio coach Mazzola ritrova Di Iulio in cabina di regia e conferma lo starting-six con Nicoletti a chiudere la diagonale, capitan Veglia e Miniuk al centro, Pietersen e Villani in posto 4, Parlangeli libero.

Nel primo set le padrone di casa innestano la marcia alta e danno poche possibilità di recupero alle avversarie. Subito battuta e attacco a tutto braccio fanno vacillare la retrovia bresciana, creando un gap incolmabile. Il secondo parziale si attesta invece da subito in equilibrio, poi le orobiche mettono la freccia 21-14, ma Brescia riprende a marciare e il finale da brividi vede le Leonesse cedere ai vantaggi (26-24). Combattuto il terzo parziale per buona parte, poi la Zanetti ha la zampata decisiva e vince 25-21. Nel set supplementare i coach fanno ruotare tutto il roster, quindi spazio per Manig, Baccolo, Biava, Rivero, Norgini Bartesaghi: la Zanetti si impone 25-20.

Archiviato l’allenamento congiunto, le Leonesse della Banca Valsabbina, prima di fermarsi per il week end, svolgeranno un allenamento in piscina; mentre nel futuro immediato Veglia e compagne saranno impegnate nei test di Storo contro la Delta Informatica Trentino di A2 mercoledì 26, e di Casalmaggiore venerdì 28.

Millenium riaffronterà Bergamo il prossimo 6 ottobre al quadrangolare Brambilla-Verga ad Ostiano, paese in provincia di Cremona al confine tra i territori di Mantova e Brescia; all’evento, organizzato dalla locale società di volley, parteciperanno anche Casalmaggiore e Firenze.

Zanetti Bergamo-Banca Valsabbina Brescia 4-0 (25-13, 26-24, 25-21, 25-20)

Zanetti Bergamo: Smarzek 10, Imperiali (L), Olivotto 10, Sirressi (L), Carraro 4, Mingardi 15, Loda 7, Acosta 13, Strunjak 7. All.: Bertini.

Banca Valsabbina Millenium Brescia: Biava 2, Rivero, Norgini (L), Manig 1, Di Iulio, Pietersen 13, Villani 13, Parlangeli (L), Bartesaghi 4, Veglia 9, Baccolo, Miniuk 6. All.: Mazzola. Vice: Zanelli.

Valuta questo articolo