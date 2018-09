Mountain Bike, Colledani e Teocchi pronti per la 28ª edizione del Trofeo Bruno Benini

E’ tempo di tornare a gareggiare per Nadir Colledani e Chiara Teocchi del Team Bianchi Countervail. A due settimane dai Mondiali, e dopo un week-end di pausa, i biker italiani sono pronti a risalire in sella per un impegno ufficiale alla 22a Granfondo d’Autunno Città di Verona – 28° Trofeo Bruno Benini, gara Point to Point con partenza e arrivo a Verona, all’interno del parco Villa Monastero nella frazione di Parona, domenica 23 settembre. Colledani e Teocchi proveranno a spuntarla su un percorso di 38 km con un dislivello di 1.300 metri. La partenza è fissata per le 9.30.