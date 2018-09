MotoGp, Valentino Rossi ospita Bebe Vio a Misano: la schermitrice emozionata accanto al Dottore [VIDEO]

Bebe Vio ospite speciale del box Yamaha di Valentino Rossi, la schermitrice italiana a Misano in occasione del Gp di San Marino

Bebe Vio si è recata a Misano questo weekend per assistere al tredicesimo round del campionato mondiale di MotoGp. La gara purtroppo non ha reso protagonista assoluto Valentino Rossi, idolo della schermitrice italiana e campione di casa del Gp di San Marino. Nonostante ciò Bebe Vio ha dimostrato tutto il suo entusiasmo nell’essere ospite del box Yamaha del nove volte campione del mondo. Valentino nel post-gara si è fatto immortalare in alcuni scatti accanto alla sportiva ed ha riferito a Sky Sport la sua opinione su Bebe Vio. “Grande Bebe – ha detto Rossi – È un esempio per tutti, in una condizione difficile è diventata campionessa in uno sport si vede che ha la carica giusta”.