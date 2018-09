MotoGp – Orrore a Misano, macabro gesto nei confronti di Marquez: adesso si è superato il limite [FOTO]

Nella serata di venerdì è stata trovata appesa sulla cancellata dell’hospitality HRC di Marquez la testa di un maiale

Un gesto macabro e inqualificabile, che getta fango gratuito su un pubblico, come quello di Misano, tra i migliori al mondo. Secondo quanto documentato dal giornalista spagnolo Puigdemont, sulla cancellata dell’hospitality Honda di Marc Marquez è stata appesa nella serata di venerdì la testa di una porchetta, un gesto deprecabile che ha indignato e non poco il pilota spagnolo e tutti i suoi colleghi del paddock. Atto intimidatorio o semplice goliardata? Non è dato saperlo, ma sicuramente si tratta di un comportamento censurabile che rovina la festa di un week-end bellissimo e ricco di emozioni. Ecco la foto riportata da Puigdemont sul proprio profilo twitter: