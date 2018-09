“Qualsiasi cosa accada, continua a sorridere”, la FOTO al box di Valentino Rossi vale più di mille parole

Una foto che vale più di mille parole: al box di Valentino Rossi si continua a lavorare sodo ad Aragon, senza mai perdere il sorriso

Giornata non troppo soddisfacente in casa Yamaha al Gp di Aragon. Le prime prove libere dell’appuntamento spagnolo non hanno fatto di certo trovare la soluzione ai problemi che attanagliano il team di Iwata ormai da troppo tempo. Il weekend di Misano aveva fatto sognare tutti i tifosi di Vinales e Valentino Rossi, ma la domenica di gara è stata amarissima e adesso la Yamaha brancola nel buio.

Nono e decimo, oggi, rispettivamente Vinales e Rossi: lo spagnolo non si è mostrato per nulla sorridente e soddisfatto, non è sereno e compiaciuto nemmeno il Dottore, ma ai box del nove volte campione del mondo non si perde la speranza. E’ una foto postata sui social da Matteo Flamigni, telemetrista di Valentino Rossi, a rasserenare gli animi dei tifosi: “QUALUNQUE COSA ACCADA CONTINUA A SORRIDERE. Siamo soliti dire così quando le cose non vanno esattamente come ci aspettiamo ….. Ma non significa che ci arrendiamo. Al contrario, lavoriamo sempre più duramente per ottenere il risultato che vogliamo !!!!!!!“, si legge al fianco di una bellissima foto scatta ai box con tutti i protagonisti, tra cui anche Valentino Rossi, che sfoggiano un sorriso smagliante.

Si lavora sono dai box Yamaha per cercare di disputare un sabato di qualifiche positivo ad Aragon.

