Mondiali volley 2018 – Prima l’amarezza e poi la gioia, notte speciale per Juantorena: è nata la figlia Angelica

Dopo il ko con la Russia, Juantorena ha raggiunto la moglie che nella notte ha dato alla luce la loro secondogenita

È nata in nottata Angelica, la secondogenita di Osmany Juantorena e della moglie Glenda. Lo schiacciatore azzurro al termine della partita Italia-Russia, accompagnato dal team manager Stefano Sciascia, si era recato ieri sera a Civitanova Marche per assistere alla nascita della sua seconda bambina. Da parte di tutto il mondo della pallavolo italiana a Osmany e Glenda vanno i più sentiti auguri per il lieto evento.

