Mondiali Volley 2018 – Firenze ed il suo omaggio agli Azzurri: in Piazza Santa Croce ‘l’abbraccio’ alla Nazionale

Domani l’esordio mondiale della Nazionale maschile di pallavolo, Firenze dà il suo speciale in bocca al lupo agli Azzurri

Musica, passi di danza, acrobazie e tanto divertimento hanno permeato Piazza Santa Croce a Firenze, dove questo pomeriggio Dhl Express Italy, leader mondiale del trasporto espresso internazionale, ha dato vita ad un divertente Flash Mob, un vero e proprio omaggio alla Nazionale di Volley Maschile, ormai pronta all’esordio nel Campionato del Mondo di Pallavolo Maschile 2018.

Da domani infatti gli Azzurri scenderanno in campo al Nelson Mandela Forum per affrontare nella Pool A Argentina, Belgio, Giappone, Repubblica Dominicana e Slovenia. Dhl, Main Sponsor delle Nazionali Italiane di Pallavolo ha voluto unire tutta Italia in un simbolico abbraccio al grande volley, che dopo otto anni di assenza ritorna sotto i riflettori del palcoscenico italiano, proprio in coincidenza sia del 40esimo anniversario della prima medaglia mondiale in assoluto vinta dalla Nazionale Italiana, sia del 40esimo compleanno di DHL Express in Italia. Oggi è andata in scena una grande performance interattiva, che ha coinvolto circa cento persone, tra cui numerosissimi ragazzi di alcune società della Fipav Toscana, animando Piazza Santa Croce a ritmo di musica, tra passi di danza, acrobazie e tanto divertimento, entusiasmando bambini, ragazzi e adulti.

Dhl, sulla scia della campagna di comunicazione lanciata nelle scorse settimane ”Connettiamo passioni, condividiamo storie”, ha così portato nel capoluogo toscano la grande passione e lo spirito di squadra tipici della pallavolo ed uno dei punti di forza di Dhl, che vuole continuare a connettere il mondo recapitando emozioni, mettendo quotidianamente in collegamento le persone migliorando la loro qualità di vita. All’inizitiva ha aderito come partner tecnico Errèa Sport. (Red-Xio/AdnKronos)