Mondiali Pallavolo 2018: presentata la Pool C di Bari

Mondiali Maschili: su il sipario sulla pool di Bari, presentata oggi alla Sala Giunta di Palazzo di Città

E’ stata presentata oggi, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città a Bari, la Pool C dei mondiali maschili di pallavolo in programma al PalaFlorio di Bari dal 12 al 18 settembre. Alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Bruno Cattaneo, del Vice Presidente Giuseppe Manfredi, dell’Assessore allo Sport del Comune di Bari Pietro Petruzzelli e del Presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri, è scattata ufficialmente l’ultima settimana che precede la prima gara della “settimana mundial” di Bari prevista per le 14 di mercoledì 12 settembre e che vedrà protagoniste le nazionali di Camerun e Tunisia.

A pochi giorni dall’apertura della 19a edizione dei mondiali di volley il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Pietro Bruno Cattaneo ha voluto ringraziare la terra di Bari e la Puglia in generale per lo sforzo a livello organizzativo e per la solita presenza in termini di calore e di vicinanza nei confronti della pallavolo: “La Federazione Internazionale, assegnando l’organizzazione di questo evento alla nostra Federazione, ne ha certamente riconosciuto la competenza e la professionalità. Ci attende un grandissimo spettacolo. Basti pensare a tutto quello che rappresenta un pallavolista, è un vero decatleta, simbolo di destrezza, forza, potenza, velocità e rapidità di esecuzione. Avremo modo di ammirare la Russia, dotata di mezzi fisici impressionanti; gli Stati Uniti, che a livello sportivo vendono sempre cara la pelle; la Serbia, composta da tanti giocatori che militano nel nostro campionato; l’Australia, formata da atleti dalla stazza imponente ed, infine, Tunisia e Camerun, che aggiungono ulteriore valore alla Pool C. Chi parteciperà a questo evento, non rimarrà assolutamente deluso“.

Il top del volley mondiale arriva ancora una volta in Puglia nel giro degli ultimi quattro anni, con un evento di altissimo livello, a conferma di quanto la Puglia sia una tra le regioni di punta della pallavolo italiana a livello maschile, ha voluto ribadire il Vice Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi: “Qui, in Puglia, siamo sempre chiamati ad affrontare nuove sfide. Questa rappresenta la più difficile. L’obiettivo è quello di riempire il PalaFlorio e stiamo lavorando intensamente nella promozione dell’evento, con una serie di iniziative che interesseranno le sette giornate dal 12 al 18. In questo girone, ci sono tre squadre forti, che faranno tutto il possibile per arrivare fino in fondo alla competizione: Stati Uniti, Russia e Serbia. Lo spettacolo, quindi, sarà di altissimo livello. Sono convinto che, ancora una volta, otterremo un grande successo“.

Un orgoglio per la città di Bari ospitare ancora una volta un mondiale di Pallavolo, ha voluto così fare gli onori di casa con entusiasmo l’Assessore allo Sport del Comune di Bari Pietro Petruzzelli: “Per noi è un vero privilegio ospitare la pool C. La Federazione ci ha abituato bene in questi anni, dal bis World League Maschile-Mondiali Femminili nel 2014 alla Final Four di Coppa Italia Maschile dello scorso gennaio. Grazie all’attenzione rivolta al nostro territorio, abbiamo avuto la possibilità di ammirare tanti campioni nel nostro PalaFlorio. E di questo ne siamo grati. In questa prestigiosa kermesse sportiva, ci saranno nazionali di altissimo livello. Penso, ad esempio, alla Russia, che Bari guarda con interesse per via del legame con San Nicola. L’appello alla Città è quello di riempire con entusiasmo gli spalti del nostro palazzetto e di rispondere, ancora una volta, presente a questa grande manifestazione pallavolistica“.

Tra ringraziamenti e alcune informazioni riguardanti il coinvolgimento di dirigenti e tecnici delle società FIPAV, ha chiuso la conferenza stampa il Presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri: “Ospitiamo un avvenimento importantissimo. Come comitato regionale, stiamo cercando di promuovere tante iniziative per i nostri tesserati e per le società che operano sul nostro territorio. Ringrazio l’assessore Petruzzelli, sempre attento a tutto ciò che riguarda il mondo pallavolistico; il presidente Cattaneo e il vice Manfredi per la grande opportunità che stanno offrendo al nostro movimento; infine, tutti i volontari che, con il loro servizio, stanno contribuendo alla realizzazione di questo evento di caratura mondiale“.

Start previsto quindi per le 14 di mercoledì 12 settembre per un totale di 15 gare in 7 giorni, 84 atleti impegnati con le 6 nazionali che si daranno battaglia di fronte al pubblico del PalaFlorio e delle telecamere nazionali e internazionali con la Rai presente al PalaFlorio per 2 dirette e 5 differite sul canale tematico Raisport HD. I biglietti per assistere alle gare sono in vendita sul circuito ticketone o presso il botteghino del PalaFlorio in occasione delle giornate di gara.

Il calendario della Pool C di Bari:

12-09-2018: ore 14 Camerun – Tunisia, ore 17 Australia – Russia, ore 20.30 USA – Serbia

13-09-2018: ore 17 Australia – USA, ore 20.30 Camerun – Serbia

14-09-2018: ore 17 Australia – Camerun, ore 20.30 Russia – Tunisia

15-09-2018: ore 17 Serbia – Tunisia, ore 20.30 USA – Russia

16-09-2018: ore 17 Camerun – USA, ore 20.30 Serbia – Australia

17-09-2018: ore 17 Russia – Camerun, ore 20.30 Australia – Tunisia

18-09-2018: ore 17 USA – Tunisia, ore 20.30 Serbia – Russia