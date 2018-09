Mondiali Ciclismo 2018 – Landa dà forfait, scelto il ciclista che prenderà il suo posto

Mikel Landa ha annunciato il forfait ai Campionati del Mondo di Innsbruck 2018: il basco non correrà la competizione iridata

Mikel Landa ha annunciato oggi che non correrà ai Mondiali di ciclismo di Innsbruck 2018. Il ciclista basco, che avrebbe dovuto partecipare con la selezione spagnola, non ci sarà in Austria in occasione della competizione iridata. Ad annunciare il forfait del 28enne di Murgia, lo stesso ciclista che dopo il Giro di Toscana (andato in scena oggi e che ha visto trionfare Gianni Moscon, VEDI QUI) ha informato della sua assenza. Dopo la brutta caduta alla Classica di San Sebastian, la forma fisica di Landa forse non gli permette di correre una competizione così dura e difficile come quella in partenza il prossimo 23 settembre. Al posto del corridore della Movistar ci sarà per la Nazionale spagnola Omar Fraile, ciclista dell’Astana.

