Mondiali Ciclismo 2018 – Dumoulin non vince la cronometro a squadre e rilancia: “penso a mercoledì”

Tom Dumoulin commenta la medaglia d’argento rimediata dopo la cronometro maschile a squadre del campionato del mondo di Innsbruck 2018

Tom Dumoulin, campione del mondo in carica della cronometro individuale, nella prima prova di cui è stato protagonista ai campionati del mondo di Innsbruck 2018 ha rimediato una medaglia d’argento. Il ciclista olandese con il team Sunweb ha dovuto accontentarsi del secondo posto, dopo il predominio della Quick-Step Floors nella cronometro a squadre maschile.

“Non sono deluso del risultato. – ha detto Dumoulin come si legge sul sito di spaziociclismo – Ovviamente corri sempre per qualcosa di più quando sei la squadra campione in carica, volevamo confermarci. Comunque penso possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto. Oggi la Quick-Step era più forte, tutto qui. Per me la parte più dura del percorso è stata dopo la salita, in realtà. Quando affronti la salita e arrivi al limite e poi sai che mancano ancora 15 km è dura. È qui che abbiamo perso un po’ di terreno sulla Quick-Step”.

“Oggi la mia forma era buona. Se sono ottimista? Io sono sempre ottimista prima dell’arrivo, lì so se avevo ragione o no. Il percorso di mercoledì è simile a quello di oggi, solo un pochino più corto. Vorrei che non ci fossero i primi 25 km completamente piatti (ride, ndr). – ha concluso il ciclista – Penso sia un bel percorso per me”.

Valuta questo articolo