Quant’è bello il modello Sassuolo? I neroverdi sognano la Champions, intanto De Zerbi è già una realtà

Il Sassuolo continua a vincere e sale al terzo posto a 13 punti in classifica, davanti a big come Lazio, Roma, Inter e Milan: i neroverdi sognano e De Zerbi si conferma un allenatore da tenere d’occhio

Juventus prima, Napoli secondo e Sassuolo terzo. Si, avete letto bene, in piena zona Champions, a soli 5 punti dalla capolista (a punteggio pieno) c’è il Sassuolo. Gli emiliani sono fin qui la sorpresa del campionato e si godono le zone di vertice della Serie A con 13 punti raccolti in 6 partite. Un passo falso iniziale con il 2-2 di Cagliari, la sconfitta contro la Juventus per 2-1, e poi solo e soltanto vittorie. Successi che passano dal bel gioco, espresso in maniera sfrontata e offensiva, come dimostrano i 14 gol segnati, miglior attacco del campionato, 1 in più della Juventus, 2 del Napoli e addirittura il doppio del Milan! Squadra giovane che si schiera con un 3-5-2 abbastanza offensivo, che sulle fasce a centrocampo schiera due terzini, Rogerio e Adjapong (suo il gol del vantaggio), ma che hanno spiccate doti offensive. Davanti Boateng è la vera sorpresa, utilizzato da falso nueve, ruolo che esalta la sua anarchia tattica e i suoi colpi improvvisi, capaci di portare già 4 gol alla causa neroverde. Le punte di ruolo comunque non deludono: Babacar in uscita dalla panchina è un fatto e anche Matri (in gol nel finale), potrà dire la sua. Sembra rigenerato anche il talento di Berardi, un po’ perso negli ultimi anni fra infortuni e prestazioni opache. Il merito va dato soprattutto a De Zerbi, allenatore giovane ma che può già tranquillamente sedersi al tavolo con i grandi. Intende il calcio in maniera propositiva, ha una filosofia di gioco moderna e riesce a proporre un bel gioco anche in realtà non proprio di primissimo piano (come a Benevento lo scorso anno). Il Sassuolo sogna la Champions, ma De Zerbi è già una solida realtà.

