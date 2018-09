Miss Italia 2018 – La reginetta con la protesi alla gamba insultata sui social, la reazione di Chiara Bordi: “è inspiegabile”

Chiara Bordi, numero 08 della 69ª edizione di Miss Italia, parla prima della sua apparizione in tv dopo gli insulti social ricevuti: la reginetta di bellezza è la prima miss con una protesi alla gamba in concorso

Chiara Bordi è una ragazza bellissima e coraggiosa. La giovane romana, arrivata alla fase finale della 69ª edizione di Miss Italia, è un po’ più speciale delle altre reginette di bellezza in concorso. Chiara è la prima miss con una protesi alla gamba in gara. La Bordi dopo aver rischiato di morire a 12 anni, ha ripreso in mano la sua vita, ciò nonostante non tutti sembrano apprezzare la forza della detentrice della fascia di Miss Etruria. Dai social arrivano insulti diretti alla romana, a cui lei però pare reagire per l’ennesima volta con grande coraggio.

“Pena non la provano per me. Gli italiani la provano per lei, una donna di quell’età che ricopre di una cattiveria così grande una ragazza di 18 anni. – dice Chiara Bordi nella sua intervista a Corriere della Sera parlando degli insulti social ricevuti negli ultimi giorni – Lo trovo inspiegabile. Spero davvero che chi mi voterà lo farà basandosi sulla mia bellezza e sul coraggio di mettermi in gioco e di gareggiare con chi ha due gambe belle e perfette. Ma anche per il messaggio che voglio mandare, che si può avere una vita normale anche dopo una tragedia come quella che è capitata a me. La cosa in sé mi è scivolata addosso, non me la sono presa. Ma quello che mi ha dato fastidio è stato il fatto che non abbia espresso un giudizio personale, ma abbia fatto critiche insensate e scritto insulti”.

Chiara però pare toccata da delle parole in particolare: “di ricevere insulti così pesanti no. Di sentire commenti del tipo “Che impressione” sì”. “A soli 12 anni sono stata ad un passo dalla morte e mi sono trovata ad interrogarmi cosa potevo fare per tornare ad una vita normale. – racconta la 18enne – Non pensano che dovrebbero pesare le loro parole e all’effetto che potrebbero avere su una persona che magari è fragile e che vive sul filo della depressione. Io per fortuna ho sempre affrontato tutto con il sorriso e la grinta. Non è facile ricominciare a vivere. Io l’ho fatto. E sono orgogliosa di me stessa”.

Su questi giorni di prove estenuanti negli studi del concorso di bellezza poi la Bordi ha dichiarato: “non nascondo che all’inizio mi sono un po’ scoraggiata, ci sono cose che non riesco a fare, con i balletti mi stanco. E poi prima dell’incidente ballavo hip hop da 5 anni. E qui ha riballato per la prima volta da allora. Poi aggiungiamo che devo danzare su una protesi e sui tacchi… All’inizio, anche durante le selezioni provinciali e regionali, c’era diffidenza. Poi piano piano qualcuna ha cominciato ad incuriosirsi e si è avvicinata. Ora la mia protesi è la normalità. L’altro giorno ho acceso i led che ci sono sopra e per tutte era come un gioco”.

