Miss Italia 2018 – Dalla possibilità di diventare madre alla dedica al padre: Carlotta Maggiorana svela i suoi ‘punti deboli’

Carlotta Maggiorana, dopo la sua elezione a Miss Italia 2018, ha dovuto rispondere alle domande dei giornalisti che l’hanno intervistata sulle sue passioni e sui suoi amori. “Se anche dovesse arrivare non è la fine del mondo, – ha detto Carlotta commentando la possibilità di diventare madre quest’anno – Miss Italia può essere anche mamma, no?”.

Dopo averci provato nel 2011 ed essere stata eliminata alla terza selezione, la 26enne di Ascoli Piceno ci ha riprovato nel concorso di bellezza: “quest’anno mi sentivo pronta, più matura, anche se al concorso mi hanno iscritta mia madre e mio marito“. Il marito, Emiliano Pierantoni, ha detto della sua Carlotta: “tutte le mattine si alza alle sei per prepararmi la colazione e le piace cucinarmi i suoi manicaretti. Però devo ammettere che è pignola: vede un granello di polvere a cento metri e si accorge subito se qualcosa è fuori posto”. Il piatto preferito della Maggiorana? “Le lasagne che so fare io!”: ha ammesso la bellissima neo miss.

“Eravamo proprio nella zona rossa: è stato un onore vincere lì e spero che anche i miei corregionali siano felici per me, loro stanno ancora soffrendo”: ha raccontato Carlotta Maggiorana che è originaria della terra colpita nel 2016 dal terremoto. Le dediche dopo la vittoria però non sono solo per le sue Marche, ma anche per sua madre e suo padre che in questo percorso appena terminato l’hanno seguita e sostenuta.

