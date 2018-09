Miss Italia 2018 – Come ha perso la gamba Chiara Bordi? Dall’incidente all’amputazione, la storia della reginetta più coraggiosa

Chiara Bordi e l’incidente che l’ha privata di una gamba: il racconto di quel giorno che ha cambiato la vita alla numero 08 di Miss Italia 2018

Chiara Bordi questa sera sarà protagonista del primo appuntamento della fase finale di Miss Italia 2018. Il concorso di bellezza, giunto alla sua 69ª edizione, durante la semifinale e la finale in onda oggi e domani su La7, presenterà le 33 ragazze in gara e decreterà la vincitrice del titolo di ‘più bella d’Italia’. Tra le pretendenti alla vittoria anche la bellissima 18enne romana Chiara Bordi, che ha attirato su di sé le attenzioni del pubblico per l’evidente protesi alla gamba, che indossa per deambulare correttamente.

Miss Miluna Lazio, questo è il titolo che ha regalato alla ragazza di Tarquinia la gioia di poter fare parte della fase finale di Miss Italia 2018, presenzierà alla trasmissione tv presentata da Diletta Leotta e Francesco Facchinetti, ballando e sfilando come le altre stupende ‘colleghe’. La storia che si cela dietro il viso dolce della Borghi però è diversa da quella delle altre reginette e racconta di drammatiche vicissitudini che l’hanno portata all’amputazione di una gamba ed a considerare come ‘casa’ il Policlinico Gemelli di Roma.

“Come ha perso la gamba Chiara Bordi?“: questa è la domanda che forse molti di voi si saranno posti vedendo la protesi alla gamba sinistra della 18enne. La storia della miss parla di una giornata maledetta in cui protagonista è un malaugurato incidente in motorino che coinvolge anche Chiara. La numero 08 del concorso di bellezza ha solo 12 anni, quando viene privata di una gamba per il resto della vita. Un giorno che una delle candidate alla vittoria di Miss Italia 2018 ricorderà per sempre e che se in un primo momento l’ha resa fragile e depressa, dopo l’ha fatta diventare una donna coraggiosa e caparbia.

“Andare avanti con coraggio e positività nonostante i traumi della vita“: questo pare essere uno dei mantra della romana, che infonde un messaggio di speranza e forza a chi nella sua stessa situazione non trova l’audacia di realizzare i propri sogni ‘nonostante tutto’. “La felicità dipende da chi ci sta intorno, ma è prima di tutto una scelta che nasce dentro di noi”: ha dichiarato in più di un’occasione Chiara Bordi nelle interviste pre concorso di bellezza.

Chiara ha anche raccontato i giorni subito dopo l’amputazione, contraddistinti da tanta amarezza, ma anche da una voglia di vivere dilagante: “il Policlinico Gemelli era una seconda casa per me, mi ero affezionata a tutti e andavo in giro per il reparto a stringere la mano a chi stava per essere sottoposto ad un’amputazione. Ritenevo giusto trasmettere agli altri la forza che mi hanno dato i miei genitori e mia sorella, ma anche il personale ospedaliero”.

Come se non bastasse Chiara Bordi ha chiaro cosa vuole fare nella vita e la sua protesi non pare proprio un impedimento al raggiungimento dei suoi sogni. La reginetta oltre a praticare sport assiduamente, ‘da grande’ sogna di diventare un chirurgo ortopedico. Noi scommettiamo sul fatto che ci riuscirà…

