Milan – Gattuso ha occhi solo per Higuain: “Ã¨ il piÃ¹ forte del mondo, ecco perchÃ¨”

Gennaro Gattuso esalta Gonzalo Higuain: le parole del tecnico del Milan sull’attaccante argentino

“Per me in questo momento Higuain è il migliore del mondo, è uno che fa goal, è un campione che sa mettersi a disposizione della squadra. Dobbiamo sfruttare meglio le sue caratteristiche“. Sono le parole di elogio per il ‘Pipita’ dell’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, alla vigilia della sfida di campionato contro l’Atalanta.

“Higuain è giusto che venga a darci una mano per farci giocare bene, ma se deve venire preferisco che stia vicino ai difensori centrali per attaccare la profondità -prosegue il mister rossonero-. Higuain spero di averlo sempre a disposizione, quando sta bene giocherà. Ora vuole giocare, gli piace far goal“. (Int/AdnKronos)

