Maserati auto ufficiale del Cannes Yachting Festival

Maserati è auto ufficiale del Cannes Yachting Festival per il secondo anno consecutivo. Tutta la gamma Maserati MY19 in esposizione presso la Lounge della Casa del Tridente

Maserati per il secondo anno consecutivo nelle vesti di auto ufficiale, parteciperà alla 41ª edizione del Cannes Yachting Festival, con un ricco programma di attività che vedrà il Marchio del Tridente protagonista della prestigiosa manifestazione nautica, la più importante a livello europeo.

Per tutta la durata dell’evento, la Croisette ospiterà attività di test drive con l’intera gamma 2019 di Maserati: Levante, il primo SUV della storia ultracentenaria della Casa Modenese, l’ammiraglia Quattroporte e la berlina sportiva Ghibli saranno a disposizione di ospiti e clienti per prove di guida lungo un particolare itinerario in grado di esaltare le prestazioni, la piacevolezza di guida ed il confort delle vetture.

Inoltre, Maserati ha previsto un servizio di courtesy car con autista espressamente dedicato al trasferimento di ospiti VIP presenti all’evento, mettendo a disposizione una flotta che comprende diverse vetture tra cui le berline top di gamma Quattroporte e il SUV Levante.

Dal 13 al 15 settembre nell’ambito dell’esclusivo programma “Drive & Sail”, oltre alla parte di guida su strada, è prevista l’esperienza a bordo del trimarano Maserati Multi 70, capitanato da Giovanni Soldini. La tecnologica imbarcazione e il suo equipaggio, offrono l’opportunità di vivere l’adrenalinica esperienza del volo in assetto costante: un vero laboratorio in continua evoluzione, alla ricerca di prestazioni sempre più evolute, Maserati Multi 70 ha stabilito nello scorso mese di febbraio il nuovo record sulla Rotta del Tè, 12.948 miglia nautiche da Hong Kong a Londra, in soli 36 giorni, 37 minuti e 12 secondi.

L’esperienza “Drive & Sail” è il connubio ideale tra tecnologia, prestazioni e lifestyle, tipici della Casa del Tridente; insieme di valori che rappresentano al meglio la gamma 2019 di Maserati, caratterizzata da un restyling che ha unito discreti aggiornamenti estetici e nuovi contenuti esclusivi.

Per l’intera durata del salone clienti e ospiti avranno accesso alla Maserati Lounge, uno spazio esclusivo all’ interno del Vieux Port, Palais 239. Presso la Maserati Lounge sarà possibile ammirare e provare su strada i modelli della gamma MY19, disponibili con propulsori V6 benzina e diesel che forniscono un perfetto mix tra prestazioni e comfort, con un sound unico che contraddistingue le vetture del Tridente. Tutti i propulsori benzina V6 adottati da Maserati sono assemblati nello stabilimento Ferrari di Maranello. La Maserati Lounge sarà inoltre arricchita dalle più recenti creazioni dei nostri partner, anche per questo evento a fianco di della Casa del Tridente.

Per celebrare la collaborazione, Bvlgari esporrà le due versioni dell’esclusivo orologio Octo Maserati: GranLusso e GranSport, sintesi perfetta dell’eleganza ed eccellenza che accomunano entrambi i brand. Ermenegildo Zegna porterà invece la capsule collection ZZegna, pensata per gli appassionati di vela e del mondo nautico che desiderano un abbigliamento tecnico di qualità. La collezione sarà inoltre esposta presso la boutique Zegna di Cannes per tutta la durata del Salone. A completare l’esperienza lifestyle all’interno della Maserati Lounge, il sound system Bowers&Wilkins, con un’esperienza sonora personalizzata, esclusivamente creata per gli ospiti Maserati, e l’eccellenza made in Italy dei prodotti Illy e Cantine Ferrari.

Maserati ha scelto la prestigiosa cornice dello Yachting Festival di Cannes per offrire ai propri clienti ed ospiti l’opportunità di provare su strada l’intera gamma MY19 dei modelli Levante, Ghibli e Quattroporte, dopo un restyling che ha unito discreti aggiornamenti estetici e nuovi contenuti.

Entrambe le berline Maserati e il SUV Levante montano ora una leva del cambio riprogettata, a corsa corta con uno schema di cambiata più intuitivo e una funzionalità migliorata. Il guidatore ha la possibilità di azionare il cambio sia in automatico sia in manuale, semplicemente spostando la leva da destra a sinistra; sulla leva è stato inserito il nuovo tasto “P” che imposta agevolmente la trasmissione in modalità di parcheggio. Con la nuova leva del cambio, è ancora più semplice azionare i pulsanti di comando delle modalità di guida nella console centrale di tutti e tre i modelli.

Levante, Ghibli e Quattroporte condividono lo stesso sistema infotelematico Maserati Touch Control Plus (MTC Plus), con display multi-touch da 8,4” ad alta risoluzione e doppio selettore rotante sulla console centrale. L’interfaccia uomo-macchina è stata ulteriormente affinata per il MY19 con l’aggiornamento della grafica del display e il miglioramento ergonomico della climatizzazione. La regolazione del flusso d’aria, con erogazione separata per la zona guidatore e la zona passeggero, è stata modificata in modo da renderla più facilmente personalizzabile.

Negli interni eleganti di tutti e tre i modelli, Maserati introduce per la prima volta il “Pieno Fiore”, una pelle che non ha eguali nell’industria automobilistica, grazie alla sua naturale morbidezza al tatto e alle sue inimitabili caratteristiche. Il rivestimento in pelle “Pieno Fiore” in tre colori, con cuciture in tinta sui sedili e cucitura doppia sui pannelli porta, è disponibile come optional su tutte le altre versioni di Levante, sulla Ghibli e sulla Quattroporte. Oltre alla pelle naturale “Pieno Fiore”, Maserati propone due nuovissime finiture interne laccate per la Ghibli e la Quattroporte e tre per il Levante.

Ciascuno dei tre modelli Maserati viene proposto in una varietà cromatica dedicata, che viene costantemente aggiornata. Per il MY19, la scelta comprende 10 colori della carrozzeria per la Quattroporte e 11 ciascuno per la Ghibli e il Levante. Proprio con l’intento di esaltare il design di ciascun modello sono stati introdotti due nuovi colori tristrato: l’iconico Rosso Potente e il profondo Blu Nobile.

Nella vasta gamma di cerchi in lega progettati espressamente per ogni modello Maserati del catalogo MY19, spiccano cinque nuovissimi design per i cerchi da 20” e 21”, due ciascuno per il Levante e la Quattroporte e uno per la Ghibli.

Restyling della gamma Levante MY19

L’intera gamma Levante MY19 adotta nuovi contenuti che enfatizzano lo spirito da “Gran Turismo”.

L’allestimento GranSport del Levante MY19 accentua il carattere sportivo e dinamico della vettura. L’elegante restyling, che ha interessato soprattutto la fascia inferiore del frontale e il paraurti posteriore, conferisce alla vettura un’estetica più sportiva e più dinamica rispetto alla versione base e all’allestimento GranLusso. Inoltre, per la prima volta nella gamma Levante sono disponibili come optional i proiettori Full LED adattivi a matrice.

Gli aggiornamenti MY19 hanno anche portato all’introduzione sull’intera gamma Levante del sistema Maserati di controllo integrato del veicolo (IVC), finora disponibile solo sulle berline Ghibli e Quattroporte. L’IVC non si limita a correggere ma addirittura previene l’instabilità della vettura, garantendo una maggior sicurezza attiva, una miglior dinamica di guida e prestazioni ancora più esaltanti.

