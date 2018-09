Marchetti incassa 4 gol contro la Lazio e le dichiara amore: i tifosi del Genoa lo massacrano sui social

Federico Marchetti incassa 4 gol e parla dell’amore che lo lega alla tifoseria della Lazio: i supporter del Genoa lo massacrano sui social

“Oggi per me è stata una giornata speciale. Tornare in questo stadio ed essere accolto come un figlio, sentire l’affetto di una tifoseria che non ho mai dimenticato. Vi porterò sempre nel mio cuore! 🙏🏼 #LazioGenoa @seriea“. Il portiere del Genova, Federico Marchetti, dopo la partita contro la Lazio ha così espresso le sensazioni vissute durante il match. Dopo tanti anni vissuti indossando la maglia biancoceleste, l’estremo difensore ha lasciato Roma per raggiungere la squadra ligure.

Il risultato dell’incontro e le parole social di Marchetti non sono stati graditi però da tutti i tifosi. Innervositi dal risultato a sfavore (4-1 per la Lazio), i supporter rossoblù si sono accaniti commentando su Instagram la ‘dichiarazione d’amore’ che il calciatore nel post-partita ha dedicato ai suoi ex tifosi. “Potevi anche rimanere alla Lazio”, “sei un pacco di legno”, “ah ecco perchè hai preso 4 gol merda“: di questo tenore sono i tantissimi commenti dei tifosi del Genoa che si leggono sotto il post di Federico Marchetti.

