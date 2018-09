Juventus-Sassuolo, Georgina Rodriguez sostiene Cristiano Ronaldo allo Stadium e lo incorona “migliore al mondo” [GALLERY]

Georgina Rodriguez presenzia di nuovo all’Allianz Stadium per sostenere Cristiano Ronaldo, la fidanzata di CR7 lo elegge ‘migliore al mondo’

“Complimenti papà per essere il migliore al mondo 🌍 👑⚽️ Ti amiamo ❤️ @cristiano @juventus #finoallafine”. Con queste parole Georgina Rodriguez sostiene su Instagram il suo fidanzato Cristiano Ronaldo, accanto ad una foto che la immortala fuori dall’Allianz Stadium di Torino insieme ai suoi figli. La bellissima Wags ha presenziato anche alla partita tra Juventus e Sassuolo in cui il fenomeno portoghese ha messo a segno una doppietta. Con un look total black ed i figli al fianco, Georgina Rodriguez ha attirato su di sé le attenzioni dei tifosi della Juventus sia fuori che dentro l’impianto sportivo. Scorri la gallery per vedere più foto.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Valuta questo articolo