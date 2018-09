Izabel Goulart si tiene in forma a Parigi, il sexy allenamento a testa in giù [VIDEO]

L’allenamento sexy di Izabel Goulart: ecco come la modella brasiliana, futura moglie di Kevin Trapp, si tiene in forma

Izabel Goulart, nonostante sia impegnata nei suoi appuntamenti con le varie settimane della moda in tutto il mondo, non smette mai di allenarsi. La modella brasiliana, futura moglie del portiere del Psg Kevin Trapp, si tiene in forma a Parigi, dove si è ripresa mentre fa una verticale ed allena le gambe.

