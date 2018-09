Giro di Toscana, Moscon sorride in vista del Mondiale: “le sensazioni sono ottime, sono in gran forma”

Il corridore del Team Sky ha analizzato la vittoria ottenuta nel Giro della Toscana, sottolineando di sentirsi bene in vista del Mondiale

Prima la Coppa Agostoni, adesso il Giro della Toscana. Il periodo di squalifica ha restituito un Gianni Moscon tirato a lucido, capace di lasciare solo le briciole agli avversari, raccogliendo vittorie su vittorie.

Un ottimo modo per avvicinarsi al Mondiale di Innsbruck, dove il corridore del Team Sky giocherà un ruolo da protagonista: “oggi è stata un’altra gara molto impegnativa, col Monte Serra da affrontare tre volte e che si è fatta sentire” le parole di Moscon ai microfoni di Rai Sport. “Avevo sensazioni ottime, siamo rimasti in due e poi è entrato Domenico. In volata sono riuscito a vincere, è bellissimo. Più forte degli scalatori? Sto attraversando un ottimo periodo di forma e come sono andato in salita oggi ne è la prova. Tutta la squadra ha fatto una grande prova, quando ha tirato Dunbar siamo rimasti in quattro e ho solo dovuto gestire il vantaggio. Le sensazioni in vista del Mondiale sono ottime, vediamo. Il pensiero va a tutti quelli che mi sono vicini, in particolare ai miei genitori e ai miei compagni italiani all’interno della squadra“.

Valuta questo articolo