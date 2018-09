Giro della Toscana e Coppa Sabatini – La Nippo Vini Fantini Europa Ovini pronta pronta per le due gare

Dopo il week-end di corse italiane (Agostoni e Bernocchi), e in attesa di un week-end altrettanto importante (Pantani e Matteotti) anche in settimana il team NIPPO Vini Fantini Europa Ovini sarà impegnato in due importanti competizioni italiane. Mercoledì al via il Giro di Toscana, che nel 2018 sarà composto di un’unica tappa con partenza e arrivo a Pontedera e con il Monte Serra da percorrere 3 volte. Giovedì la Coppa Sabatini con partenza e arrivo a Peccioli e un percorso meno duro a livello altimetrico ma sicuramente molto intenso a livello di ritmo gara.

LE FORMAZIONI.

La NIPPO Vini Fantini Europa Ovini sarà al via con un totale di 10 corridori, 7 per ogni gara, per una rotazione che coinvolgerà tutti gli uomini più in forma tra quelli non impegnati nella trasferta cinese. Al Giro della Toscana, in virtù del percorso più duro il leader sarà Ivan Santaromita, apparso in ottima condizione nelle corse dello scorso week-end. Rientro in corsa anche per Nicola Bagioli, rimasto a riposo dopo la trasferta nipponica, il giovane italiano potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista insieme allo scalatore nipponico Hideto Nakane e allo scalatore italiano Filippo Zaccanti. Completano la formazione Marco Tizza, Marco Canola e Simone Ponzi.

Giovedì a Peccioli al via la Coppa Sabatini, con Marco Canola leader e capitano in un percorso adatto alle sue caratteristiche. Molte le frecce nell’arco del team per questo tipo di percorso con Juan Josè Lobato, Simone Ponzi e Marco Tizza in ottima condizione, così come lo stesso Nicola Bagioli. Completano la formazione Eduard Grosu con solo due gare nelle gambe di rientro dall’infortunio, ma grande spirito di sacrificio dimostrato nel week-end come uomo squadra e il giapponese Sho Hatsuayama.

Giro della Toscana, la Formazione ufficiale:

Ivan Santaromita, Nicola Bagioli, Hideto Nakane, Filippo Zaccanti, Marco Canola, Simone Ponzi, Marco Tizza.

Coppa Sabatini, la formazione ufficiale:

Marco Canola, Juan Josè Lobato, Simone Ponzi, Nicola Bagioli, Marco Tizza, Sho Hatsuyama, Eduard Grosu.

LA DICHIARAZIONE.

Mario Manzoni sarà alla guida del team in ammiraglia: “Due importanti appuntamenti ci attendono, molto diversi tra loro per caratteristiche. Il Giro della Toscana sarà più duro con 3 volte il Serra, e cercheremo quindi di interpretare la corsa con i nostri uomini più adatti come Ivan Santaromita. Nicola Bagioli che abbiamo tenuto a riposo nelle corse di questo week-end e lo scalatore nipponico Hideto Nakane, con anche Marco Tizza che potrà essere importante. Il Sabatini avrà caratteristiche a noi più congeniali, con Marco Canola, Juan Josè Lobato, Simone Ponzi, Marco Tizza e lo stesso Nicola Bagioli come potenziali frecce al nostro arco, ma ognuno avrà un ruolo importante in queste fondamentali gare italiane.

Entrambe le gare saranno trasmesse live su Raisport e sulla pagina Facebook del team grazie alla collaborazione con PMG Sport. Il Giro della Toscana sarà live dalle ore 15.00, mentre la Coppa Sabatini sarà trasmessa dalle ore 14.15.