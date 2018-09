Ginnastica ritmica, sorriso Italia: l’argento ai campionati mondiali di Sofia vale il pass per Tokyo 2020

Il secondo posto ottenuto nell’all-around dei Campionati Mondiali di Sofia permette alle azzurre di qualificarsi per Tokyo 2020

Splendido risultato per la Nazionale Italiana di ginnastica ritmica, le Leonesse infatti vincono uno splendido argento ai Campionati Mondiali di Sofia nell’all-around, chiudendo alle spalle della Russia e davanti alla Bulgaria.

Un piazzamento che vale per le azzurre anche il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, staccato con due anni di anticipo grazie al titolo di vice-campionesse del mondo. Non è la prima qualificazione all’Olimpiade per l’Italia, dal momento che sono 16 le carte olimpiche già in tasca contando anche le due nel tiro a volo e le 9 (per 6 equipaggi) nella vela.

Valuta questo articolo