Funerali Maria Sensi, non solo la Roma alla basilica di San Lorenzo fuori le mura [GALLERY]

Massimo Ferrero, Francesco Totti, Daniele De Rossi e molti altri ai funerali di Maria Sensi nella basilica di San Lorenzo fuori le mura

“Sono molto arrabbiato con i romanisti. Maria avrebbe meritato una piazza piena, visto che i Sensi hanno regalato uno scudetto alla Roma“. Sono le parole del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, prima dell’inizio del funerale di Maria Sensi, moglie dell’ex presidente Franco Sensi, alla basilica di San Lorenzo fuori le mura. All’interno della chiesa sono presenti tra gli altri i dirigenti giallorossi Mauro Baldissoni, Umberto Gandini, Monchi, Bruno Conti, Francesco Totti e Tonino Tempestilli, il tecnico Eusebio Di Francesco e il capitano della squadra Daniele De Rossi. Presenti anche gli ex tecnici giallorossi, Zdenek Zeman e Claudio Ranieri, l’ex ds Daniele Pradè, l’ex difensore Marco Cassetti e l’ex presidente della Figc, Giancarlo Abete.

Tra i presenti alle esequie di Maria Sensi tante personalità dello sport e del calcio italiano e non solo, da Pippo Marra ex consigliere della Roma ed Ettore e Riccardo Viola, a Frederic Massara, al procuratore Dario Canovi, al dg del Genoa (ed ex ds giallorosso) Giorgio Perinetti e Vito Scala. Presenti anche l’ex dg della Lazio Enrico Bendoni, il presidente della Virtus Roma basket Claudio Toti e il senatore Maurizio Gasparri. A rappresentare la Lazio c’è il team manager Maurizio Manzini. (Spr/AdnKronos)

