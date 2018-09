Fabrizio Corona – È già finita con Zoe Cristofoli, l’influencer racconta: “messaggi di altre donne sul suo telefono”

Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli si sono già lasciati, alcuni messaggi espliciti sul telefono di lui hanno fatto scattare la gelosia della tatuata veronese

Zoe Cristofoli ha detto addio a Fabrizio Corona. Dopo appena due mesi di frequentazione, la giovane influencer (VEDI QUI CHI È L’EX FIDANZATA DI CORONA) e l’ex re dei paparazzi si sono lasciati e sembrano non esserci più speranze di rivederli insieme. La fashion blogger veronese ha raccontato la sua versione dei fatti a ‘Mattino Cinque’, dove Federica Panicucci l’ha interrogata su quanto successo.

“Ci sono tante cose che non andavano bene, di cui non ero soddisfatta. – ha raccontato la ‘Tigre di Verona’ che dopo le vacanze in Puglia insieme a Corona, si era trasferita nel suo appartamento – Quando voglio fare una cosa prendo e vado. Fabrizio come ha reagito? Spero che la sua reazione sia perchè si vergogna di quello che ha fatto. Da me ha avuto solo bene”. “Mi è bastato leggere un paio di righe dal suo cellulare per capire la mancanza di rispetto. – ha proseguito Zoe – Non stavo guardando il telefono, mi è capitato di leggere, avevo già i miei dubbi. Non conosco la donna che ha mandato il messaggio, non ho voluto indagare. Lui mi ha detto che non era vero, ma io sapevo già come stavano le cose”.

“Innamorata è una parola grande, per essere innamorati bisogna coltivare il sentimento, lui non è capace di fare questo. – ha chiosato la Cristofoli palesando il suo risentimento verso Fabrizio Corona – Ci siamo lasciati due giorni fa. Ha parlato con tutti tranne che con me, non ha le palle di affrontare una persona vera. Non vorrei che mi cercasse, ognuno prenderà la sua strada. L’avevo capito che persona era, avevo chiaro cosa volevo da questa storia. Non esiste una seconda possibilità per me. Non c’era crisi, credo che lui mentisse spesso e comunque. È stato falso con se stesso, non so spiegarti bene, lo sa solo lui nella sua testa”.

La tatuata web influencer spiega cosa non è andato nella relazione con il catanese: “la mancanza di attenzioni che ci sono in qualsiasi storia e frequentazioni, lui è troppo concentrato su stesso e non pensa alle persone che gli vogliono bene. Non c’entra il riavvicinamento con Nina Moric, ho un bellissimo rapporto con Nina e credo che rimarremo amiche. Lui ha tentato di fermarmi cercando di farmi cambiare idea ma io avevo già deciso. Stavamo insieme da poco, qualche mese. Avevo anche un bel rapporto con Carlos, ma credo che Carlos non soffrirà. Non mi sono sentita sfruttata perchè quello che sentivo l’ho fatto con il cuore. Tornando indietro lo rifrequenterei perchè in quel momento era quello che volevo”.

Valuta questo articolo