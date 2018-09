Pazzesco affondo del ct della Croazia, fischiano le orecchie di Ronaldo: “è solo un egoista, non lo vorrei in squadra”

Il ct della Croazia ha attaccato duramente il giocatore della Juventus, etichettato come egoista

“Cristiano Ronaldo è un egoista, non lo vorrei mai in una mia squadra“. E’ l’affondo del ct della Croazia, Zlatko Dalic, che in un’intervista al quotidiano Sportske Novosti critica duramente il fuoriclasse della Juventus per la decisione di non presentarsi alla serata di gala della Uefa a Montecarlo dopo avere appreso che il premio come miglior giocatore dell’anno era stato assegnato a Luka Modric, suo compagno di squadra l’anno scorso nel Real Madrid.

“Non vale nemmeno la pena di parlarne, tutto questo dimostra solo ciò che dico da tempo: Rolando è un egoista e non lo vorrei nella mia squadra. E’ quel tipo di giocatore che pensa: non importa se perdiamo, l’importante è che faccio gol“. Il ct della nazionale vice campione del mondo non risparmia invece elogi per Modric: “una persona brillante sempre disposta ad aiutare gli altri. Non lo ha cambiato né la fama né il Real Madrid né la vittoria in Champions League o il secondo posto al Mondiale”. (ADNKRONOS)