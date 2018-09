Ciclismo, “L’Eroica 2018”: migliaia di appassionati attesi a Gaiole in Chianti

Ciclismo, “L’Eroica 2018” andrà in scena domenica 7 ottobre a Gaiole in Chianti: ecco il programma della corsa

L’Eroica, in programma domenica 7 ottobre, è incontro, passione e sorrisi, entusiasmo multilingue, una pedalata senza confini di tempo e religione, una partenza ed un arrivo di notte. Come se il giorno, per una volta, fosse solo una parentesi dedicata all’amore per la bicicletta. L’Eroica è anche un regalo di fine stagione, un cammeo da mostrare agli amici e di cui parlare un anno intero. Giancarlo Brocci, il suo ideatore, giura che il lunedì c’è già chi vive nell’attesa della prossima volta. A L’Eroica si arriva in gruppo e anche da soli, con il proprio amore, il figlio o il nonno. Ci si sposa persino a L’Eroica e c’è chi rimanda il trasloco di casa. A L’Eroica ci sono quelli che programmano le vacanze in autunno, perché il Chianti e la Toscana sono magnifiche sempre e comunque. Si va, a prescindere. A L’Eroica si va per incontrare amici vecchi e nuovi. Come Faema che è, al tempo stesso, un marchio amico vecchio e nuovo con il suo passato a pedali caratterizzato dalle imprese di Eddy Merckx, Vittorio Adorni, Charly Gaul, Rik Van Looy solo per citare i più noti. Quest’anno si va soprattutto per onorare Luciano Berruti e per vedere come cresce la mamma di tutte le Eroiche nel mondo. Si va per gustare un buon caffè, bere un buon bicchiere di Chianti Classico o di Brunello per quelli che si allungano fino ai 209 chilometri di Montalcino.

Quest’anno arriveranno a migliaia a Gaiole in Chianti; più di settemila avranno la fortuna di attaccare un numero sulla bicicletta e partire per la collezione di timbri, che da soli valgono il viaggio sulle strade bianche della provincia di Siena. Molte migliaia, tra accompagnatori, curiosi, collezionisti o semplicemente gente a cui piace concedersi un bel regalo domenicale, vivranno il paese e i suoi dintorni che ricordano l’Italia d’un tempo, per questo fortunata e straordinariamente attuale e moderna: “L’Eroica è un nome femminile e nel suo essere “donna” è speciale, contiene il singolare e il plurale – ha sottolineato Michele Pescini, sindaco di Gaiole in Chianti – Gli eroi sono soli, per caratteristica intrinseca. Gli eroi affrontano, innanzitutto, una sfida con sé stessi, con la volontà, il fisico, con i propri limiti. Solitudine che, nell’Eroica, non è disperazione perché ha una soluzione nella condivisione. Ognuno canta la propria canzone per poi unirla alle altre voci. Storie. La Babele della narrazione è lo spartito che ogni volta che si corre un’Eroica, magicamente e in pace s’inizia a suonare. Singolare e plurale sono il segreto di una comunità ideale in cui la bellezza delle individualità si misura con sé stessa e approda rispettosamente nel mare del gruppo senza distinzioni. Non un luogo perfetto, anzi un elogio dell’imperfezione e della differenza, della creatività e del gioco, delle regole dettate dal rispetto e dal riconoscimento. L’Eroica è, fondamentalmente, la realizzazione di un desiderio. Nasce dal piacere di attraversare in silenzio i paesaggi, di essere microscopico e grande conquistandoli, facendoli propri e lasciandoli alle spalle. Una gara senza traguardo perché quando arrivi hai talmente pieni gli occhi e le gambe di quell’aria, della terra, del sole, di quelle persone che da sconosciuti diventano compagni, ed è per questo vorresti continuare in una vita ideale con questi ingredienti. A me, de L’Eroica, piacciono due momenti in particolare: l’incontro, il vociare di mille lingue, la confusione del giorno della partenza, la gioia di essere insieme, e la piazza di Gaiole vuota della “mattina dopo” l’Eroica. Straordinario è far scorrere i ricordi dell’ultima impresa e di quelle passate. È nella piazza vuota che ritrovo con un sorriso anche chi non c’è più. Berruti per primo, ma non solo Luciano. Ciao a tutti quelli che ci sono, ci sono stati e anche a quelli che verranno”.

Intanto domani 250 giovanissimi daranno vita a “Aspettando L’Eroica”, una serie di gare per i i mini ciclisti dai 6 ai 12 anni di età. Parteciperanno persino quelli della categoria “G zero”, cioè più piccoli ancora. Perché L’Eroica è soprattutto una bellissima avventura a pedali in cui “la bellezza della fatica ed il gusto dell’impresa” degli adulti creano le basi per il ciclismo del futuro. Ad iniziare proprio dai più piccoli.

L’EROICA 2018

MOSTRA BICI STORICHE

da GIOVEDI 4 a DOMENICA 7 OTTOBRE

Castello di Brolio

Le suggestive cantine Ricasoli a Madonna di Brolio ospiteranno bici e cimeli che hanno fatto la storica della bicicletta.

EROICA CAFFE’ – BROLIO

Loc. Madonna a Brolio – Cantine del Castello di Brolio

Aperto tutti i giorni dalle 7:30 alle 20:00

Domenica 7 ottobre dalle 4:00 alle 20:00

Tutti gli eroici saranno i benvenuti.

EROICA CAFFE’ – Gaiole in Chianti

da GIOVEDI 4 a DOMENICA 7 OTTOBRE

Ex Cantine Ricasoli

Giovedì 04/10/2018: dalle 12:00 alle 18:00

Venerdì 05/10/2018: dalle 8:00 alle 20:00

Sabato 06/10/2018: dalle 8:00 alle 20:00

Domenica 07/10/2018: dalle 5:00 alle 18:00

RITIRO BUSTA TECNICA ISCRIZIONE

Ex Cantine Ricasoli

Venerdì 5 ottobre: 9:00/13:00–15:00/19:00

Sabato 6 ottobre: 9:00/19:00

Domenica 7 ottobre: 4:30 – 9:00

RITIRO PACCO GARA

Base Eroica (ex Consorzio Agrario)

Venerdì 5 ottobre: 9:00/13:00–15:00/19:00

Sabato 6 ottobre: 9:00/19:00

Domenica 7 ottobre: 4:30 – 18:00

MOSTRA SCAMBIO BICICLETTE E ACCESSORI D’EPOCA

Per le vie di Gaiole in Chianti

da VENERDI’ 5 a DOMENICA 7 OTTOBRE: ore 9:00 – 19:00

CIBI TIPICI ITALIANI

Per le vie di Gaiole in Chianti

da VENERDI’ 5 a DOMENICA 7 OTTOBRE: ore 9:00 – 19:00

MOSTRA “CAMPAGNOLO: A REVOLUTIONARY EVOLUTION”

Ex Cantine Ricasoli

da VENERDI 5 a DOMENICA 7 OTTOBRE

ISCRIZIONI REGISTRO BICI EROICHE

Ex ufficio informazioni turistiche Gaiole in Chianti

Venerdì 5 ottobre: 15:00/19:00

Sabato 6 ottobre: 10:00/13:00 – 15:00/18:00

PROIEZIONE FILM “L’EROICO” dedicato a Luciano Berruti

Auditorium Ex Cantine Ricasoli

GIOVEDI 4 OTTOBRE: 21:00

VENERDI 5 OTTOBRE: 11:00 –16:00 –18:00

SABATO 6 OTTOBRE: 10:00 –14:30 –18:00

DOMENICA 7 OTTOBRE: 11:00

VENERDI 5 OTTOBRE

Inaugurazione Monumento dedicato a Luciano Berruti realizzato dell’artista Fabio Zacchei

Giardino antistante la Filarmonica

Ore 17:00 – Alla presenza della famiglia Berruti, di Giancarlo Brocci, del Sindaco di Gaiole in Chianti e dei soci di Eroica.

Giardino antistante la Filarmonica

Dalle ore 19:00 – Musica con Dj

Eroica Caffè Brolio

Ore 19:00/21:00 – APERICENA con musica riservata a tutti i soci del Ciclo Club Eroica

Dalle ore 21:00 – Concerto con musica dal vivo aperto a tutti

Auditorium Ex Cantine Ricasoli

Ore 21:00 – “FINISCE PER A”, spettacolo teatrale di Eugenio Sideri dedicato ad Alfonsina Strada.

Con Patrizia Bollini e regia di Gabriele Tesauri.

SABATO 6 OTTOBRE

Ore 9:00 – BIKE TOUR GUIDATO CON E-BIKE

Per informazioni: info@animatoscana.it – +39.3288264014

9:30 e 15:00 – WINE TOUR AND TASTING CON AUTISTA

Per informazioni: info@animatoscana.it – +39.3288264014

CASTELLO DI BROLIO

‐ SABATO 6 OTTOBRE ore 10:30: visita guidata in LINGUA ITALIANA

‐ SABATO 6 OTTOBRE ore 15:00: visita guidata in LINGUA INGLESE

ASPETTANDO L’EROICA DA RICASOLI:

visita guidata al Castello di Brolio (Cappella, Collezione Ricasoli e Giardino), le Cantine Ricasoli e la mostra permanente di Bici Storiche allestita nella suggestiva ex-barricaia. Degustazione dei migliori vini dell’azienda, aperitivo all’Eroica Caffè Brolio e pranzo all’Osteria del Castello.

Appuntamento presso la biglietteria del Castello di Brolio un quarto d’ora prima dell’inizio della visita

Prenotazione obbligatoria (entro il 2 ottobre): castello@ricasoli.it

CONCORSO D’ELEGANZA

Filarmonica

Dalle 10:00 alle 13:00 – indetto dal registro delle Biciclette Eroiche, il Concorso celebra la “bellezza della bicicletta e del ciclista” premiando le bici d’epoca e i rispettivi ciclisti più belli e autentici. La giuria internazionale sarà composta da esperti e collezionisti.

Partecipazione € 10,00, la premiazione avverrà durante il talk show alle ore 16:00 in Piazza Ricasoli.

Auditorium Ex Cantine Ricasoli

Ore 12:00 – Conferenza stampa Eroica presenta i suoi partner al mondo, calendario eventi 2019

Auditorium Ex Cantine Ricasoli

Ore 14:00 – Eroica presenta il nuovo format di Eroica Caffè nel mondo.

Monumento Luciano Berruti

Ore 15:00 – LA MINI-EROICA: manifestazione non agonistica, che attraverserà le vie di Gaiole, riservata ai bambini.

Ore 15:00: ritrovo e iscrizioni

Ore 15:30: PARTENZA! Pedalata insieme ad Andrea Tonti, Mara Mosole e Jacek Berruti

Ore 17:00: merenda presso Eroica Caffè

Iscrizioni Gratuita con polizza assicurativa

Pacco gara con gadget

Premio all’arrivo

Via Casabianca (sotto il traguardo de L’Eroica)

Ore 15:45 – SWING ITALIANO – Rodolfo Banchelli interpreta canzoni e balletti ispirati agli anni 40 – 50, da Natalino Otto a Fred Buscaglione e Renato Carosone

Auditorium ex Cantine Ricasoli

Ore 14:30/16:30 – INCONTRO CON L’AUTORE:

5 magnifici libri che raccontano le più belle emozioni in bicicletta, presentati da Stefano Fiori.

‐ Cento Coppi, Alba Edizioni

‐ Il “caso” Fiorenzo Magni, Ediciclo

‐ Bicicletta, Strade, Racconti, Passioni, Tci

‐ L’Eroica Sfacchinata, Panini

‐ Via Flaminia, Aska Editori

Via Ricasoli 88 – di fronte a LA BOTTEGA

Dalle ore 10:00

BARBERIA EROICA a cura di PRORASO

Piazza Ricasoli

Ore 16:00 – Talk Show a “RUOTA LIBERA” e premiazione Concorso d’Eleganza.

Presenta Daniela Morozzi, ospiti Francesco Pancani (Giornalista sportivo RAI) e Silvio Martinello (Commentatore sportivo e Campione olimpico ciclismo su pista 1996)

Chiesa Gaiole in Chianti

Ore 17:30 – Santa Messa con benedizione

Giardino antistante la Filarmonica

Dalle ore 19:30 – Musica con DJ

Dalle 19:30 alle 21:30 – CENA DEGLI EROICI: all’interno del grande tendone bianco, si svolgerà la cena a buffet con prodotti toscani, vino Barone Ricasoli e dolci da leccarsi i baffi.

Durante la serata interverrà Giancarlo Brocci a salutare i presenti.

PREVENDITA DEI BIGLIETTI ONLINE PER GLI ISCRITTI.

VENDITA IN LOCO c/o l’ufficio informazioni alle Ex Cantine Ricasoli da venerdì 5/10 ore 10:00 fino ad esaurimento.

Dalle 21:30 alle 23:00 – seconda parte della serata, all’interno del grande tendone bianco, con ASTA DI BENEFICENZA e spettacolo musicale “Pedalata Pop”- la leggenda del ciclismo attraverso un viaggio nella canzone italiana, di Roberto Vasarri e Antonio Gabellini.

DOMENICA 7 Ottobre – L’Eroica

Ore 5:00/7:00 – partenza percorsi km 209 e 130

Ore 8:00/9:30 – partenza percorsi km 78 e 46

Ore 9:00/9:30 – partenza percorso km 32

Ore 6:45 – TOUR DEI RISTORI PER GLI ACCOMPAGNATORI

Per informazioni: info@animatoscana.it – +39.3288264014

Ore 9:30 – TOUR DEI RISTORI PER GLI ACCOMPAGNATORI

Per informazioni: info@animatoscana.it – +39.3288264014

Via Ricasoli 88 – di fronte a LA BOTTEGA

Dalle ore 10:00 BARBERIA EROICA a cura di PRORASO

DAVANTI AL GALLO

Ore 10:15/21:30 – L’ARRIVO DEGLI EROI: accoglienza e omaggi per tutti i “Finisseurs” dei 5 percorsi

DAVANTI AL GALLO

Ore 17:00 – ESIBIZIONE DELLA BANDA della Società Filarmonica di Gaiole in Chianti e a seguire musica dal vivo

Valuta questo articolo