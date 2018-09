Campionati del Mondo di judo, nove gli azzurri convocati per la rassegna di Baku

All’evento iridato che vedrà in gara oltre 800 atleti provenienti da 132 Paesi, la Nazionale azzurra si presenterà con nove judoka

L’Italjudo è pronta per i campionati del mondo che si disputeranno a Baku, in Azerbaijan, dal 20 al 27 settembre. All’evento iridato che vedrà in gara oltre 800 atleti provenienti da 132 Paesi, la Nazionale azzurra si presenterà con nove judoka. La FIJLKAM ha reso note oggi le convocazioni, indicando i nomi della delegazione tricolore che sarà composta da Andrea Carlino (60), Matteo Medves (66), Fabio Basile (73), Antonio Esposito (81), Nicholas Mungai (90), Francesca Milani (48), Odette Giuffrida (52), Edwige Gwend (63), Carola Paissoni (70) e completata dal Direttore tecnico nazionale (Dtn) Kyoshi Murakami, i tecnici Dario Romano, Roberto Meloni, Francesco Bruyere e il fisioterapista Marco Chittaro. Il Dtn ha scelto di non partecipare alla gara a squadre miste, evento di chiusura del mondiale e formula che è stata introdotta nel programma olimpico di Tokyo 2020. (ADNKRONOS)